台北、2026年1月16日 /PRNewswire/ -- 人工知能（AI）が実験段階から実社会での活用へと移行する中、GIGABYTEは CES 2026でローカルAIのための明確なソリューションを提示します。GIGABYTE AI TOPスイートは、ローカル環境で動作し、実務のワークフローを支え、機密データを安心して扱えるように設計されたAIへのアプローチを強調しています。CESにおいて、GIGABYTEは、AIがクラウドから、実際に作業が行われるローカルなエッジ環境へ、安全かつ効率的に移行する方法を実演します。

GIGABYTEはCESで、AI TOP ATOM、AI TOP 100、AI TOP 500を含む、AI TOPラインアップの3つのシステムを展示し、ローカルAI導入のための拡張可能な道筋を提示します。この3つのシステムはすべて、ローカルに保存されたデータを使用してAIワークフローを作成および運用するための、GIGABYTE独自のソフトウェアである「AI TOP Utility」をサポートしています。

GIGABYTE、CES 2026でローカルAIアプリケーションのための実用的な「AI TOP Utility」を展示

CESのデモでは、AI TOP ATOM上で動作する検索拡張生成（RAG）に焦点を当てています。一般的な構成ではトークン生成速度が優先されるのに対し、AI TOP ATOMは128GBのユニファイドメモリを搭載しており、巨大なコンテキストを扱うRAGタスクに最適です。AI TOP Utilityによって制御されたこのハードウェアの優位性により、従来のマルチGPU構成では処理しきれないような膨大なデータセットの処理を可能にしました。これにより、エンタープライズ級のAIがコンパクトなローカルシステムでも十分に機能することを示しています。

AI TOP Utilityを活用すれば、企業は何千ページもの未発表の研究開発文書を、安全で即応性のある社内ナレッジベースに変換することができます。この「private brain（社内専用の知能）」シナリオでは、ローカルサーバーから1バイトも外部に出すことなく、正確な業務サポートにアクセスすることができます。データをオンプレミスに保持することで、このアプローチはクラウドのレイテンシーやサブスクリプション費用を削減し、技術的なスペックを「完全なデータ主権」と「リアルタイムなインテリジェンス」という具体的なメリットへと変貌させます。

実務上の使いやすさを考慮して設計されたAI TOPシステムは、開発環境と導入環境の両方で一貫したワークフローをサポートします。フラッグシップモデルのAI TOP 500 TRX50は、最大でAMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX、GeForce RTX 5090、768GBのDDR5メモリを搭載し、最大4,050億パラメータのモデルを信頼性と制御性を両立しながら実行する性能を提供します。これらのシステムはAI TOP Utilityによって管理され、Linux上でNVIDIAのエコシステムに円滑に統合されることで、互換性のある環境全体でAIモデルを最小限の負荷で運用できるようになります。

ローカルでのAI実行、データ制御、導入のしやすさを優先することで、GIGABYTEは、AI TOP Utilityが概念上の能力としてのAIを、いかにして日常のワークフローに自然に組み込める実用的なツールに変えるかを実証しています。

AI TOPプラットフォームを実際に体験するには、CES 2026のGIGABYTE Product Showcase（Venetian Expo Level 3、Lido 3005）へお越しください。

