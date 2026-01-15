GIGABYTE präsentiert auf der CES 2026 ein praktisches AI TOP Utility für lokale KI-Anwendungen

TAIPEI, 16. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Da künstliche Intelligenz zunehmend den Weg vom Experimentierstadium in die praktische Anwendung findet, präsentiert GIGABYTE auf der CES 2026 eine klare lokale KI-Lösung. Die GIGABYTE AI TOP Suite zeichnet sich durch einen Ansatz für künstliche Intelligenz aus, der für den lokalen Betrieb konzipiert ist, reale Arbeitsabläufe unterstützt und auch für sensible Daten geeignet ist. Auf der CES demonstriert GIGABYTE, wie KI sicher und effizient von der Cloud an den lokalen Netzwerkrand verlagert werden kann, wo die eigentliche Arbeit stattfindet.

GIGABYTE präsentiert auf der CES drei Systeme aus der AI TOP-Reihe, darunter AI TOP ATOM, AI TOP 100 und AI TOP 500, und stellt damit einen skalierbaren Weg für die lokale Einführung von KI vor. Alle drei Systeme unterstützen AI TOP Utility, die proprietäre Software von GIGABYTE zur Erstellung und zum Betrieb von KI-Workflows unter Verwendung lokal gespeicherter Daten.

Die CES-Demonstration konzentriert sich auf Retrieval Augmented Generation (RAG), das auf dem AI TOP ATOM läuft. Während Standardkonfigurationen den Schwerpunkt auf die reine Token-Generierungsgeschwindigkeit legen, verfügt AI TOP ATOM über 128 GB Unified Memory, wodurch es sich besonders für RAG-Aufgaben mit umfangreichen Kontexten eignet. Dieser Hardwarevorteil, der mithilfe von AI TOP Utility koordiniert wird, ermöglicht die Verarbeitung umfangreicher Datensätze, die herkömmliche Multi-GPU-Konfigurationen überfordern würden, und beweist, dass KI der Enterprise-Klasse auf einem kompakten lokalen System erfolgreich eingesetzt werden kann.

Mit AI TOP Utility können Unternehmen Tausende von Seiten unveröffentlichter F&E-Dokumente in eine sichere, sofort verfügbare interne Wissensdatenbank umwandeln. Dieses „Private-Brain"-Szenario ermöglicht es Teams, auf präzise operative Unterstützung zuzugreifen, ohne dass auch nur ein Byte den lokalen Server verlässt. Durch die Speicherung der Daten vor Ort werden bei diesem Ansatz Cloud-Latenzzeiten und Abonnementkosten vermieden, wodurch technische Spezifikationen zu einem greifbaren Vorteil in Form von vollständiger Datenhoheit und Echtzeit-Intelligenz werden.

Die AI TOP-Systeme wurden für die praktische Anwendbarkeit entwickelt und unterstützen konsistente Arbeitsabläufe in Entwicklungs- und Bereitstellungsumgebungen. Das Flaggschiff AI TOP 500 TRX50, ausgestattet mit bis zu AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX, GeForce RTX 5090 und 768 GB DDR5-Speicher, bietet die Leistung, um Modelle mit bis zu 405 Milliarden Parametern zuverlässig und kontrolliert auszuführen. Diese Systeme werden von AI TOP Utility verwaltet und lassen sich nahtlos in das NVIDIA-Ökosystem unter Linux integrieren, sodass KI-Modelle in kompatiblen Umgebungen mit minimalem Betriebsaufwand betrieben werden können.

Durch die Priorisierung der lokalen KI-Ausführung, der Datenkontrolle und der einfachen Einführung demonstriert GIGABYTE, wie AI TOP Utility KI von einer konzeptionellen Fähigkeit in ein praktisches Werkzeug verwandelt, das sich nahtlos in alltägliche Arbeitsabläufe einfügt.

Um die AI TOP-Plattform in Aktion zu erleben, besuchen Sie bitte die GIGABYTE-Produktpräsentation auf der CES 2026, die sich in der Venetian Expo, Ebene 3, Lido 3005, befindet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2861475/ATU.jpg