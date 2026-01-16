技嘉於 CES 2026 展示面向本地 AI 應用的實用型 AI TOP Utility

台北2026年1月16日 /美通社/ -- 隨著人工智慧持續從實驗探索走向實際應用，技嘉在CES 2026（2026年國際消費電子展）上展示了一套清晰的本地AI解決方案。技嘉AI TOP Utility突出展示了一種可在本地運行、支援實際工作流程，並能妥善保護敏感資料的AI應用路徑。在CES展會上，技嘉演示了AI如何安全且高效地從雲端轉移至實際工作發生的本地端。

技嘉在CES上展示了AI TOP系列的三款系統，包括AI TOP ATOM、AI TOP 100和AI TOP 500，為本地AI應用提供了一條可擴展的路徑。這三款系統均支援AI TOP Utility，這是技嘉自主研發的軟體平台，用於利用本地儲存的資料建立並運行AI工作流程。

本次CES展會演示聚焦於在AI TOP ATOM上運行的檢索增強生成（RAG）。雖然一般系統配置優先追求原始Token生成速度，但AI TOP ATOM憑藉128GB統一記憶體，使其特別適合處理需要超大上下文的RAG任務。這一硬體優勢在AI TOP Utility的協調下，能夠處理傳統多GPU架構難以應對的海量資料集，證明企業級AI也能在緊湊的本地系統上高效運行。

借助AI TOP Utility，企業可將數千頁未公開的研發文件轉化為安全、即時回應的內部知識庫。這種「私有大腦」模式使團隊在無需任何資料離開本地系統的情況下，即可獲得精準的營運支援。透過將資料保留於本地，此作法消除了雲端延遲與訂閱成本，將技術規格轉化為完整資料主權與即時智慧等具體優勢。

AI TOP系統以實際應用為設計核心，支援在開發與部署環境中維持一致的工作流程。旗艦機型AI TOP 500 TRX50，最高可搭載AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX處理器、GeForce RTX 5090顯示卡及768GB DDR5記憶體，提供強大運算效能，能夠穩定且可控地運行高達4050億參數規模的模型。在AI TOP Utility的管理下，這些系統可於Linux環境中與NVIDIA生態系統順暢整合，使AI模型能在相容環境中低摩擦運行。

透過聚焦本地AI運算、資料控管與易用性，技嘉展示了AI TOP Utility如何將AI從概念性能力轉化為能自然融入日常工作的實用工具。

如欲親身體驗AI TOP平台的實際運作，歡迎蒞臨CES 2026技嘉產品展示區，地點位於Venetian Expo三樓Lido 3005。

