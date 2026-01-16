技嘉於 CES 2026 展示面向本地 AI 應用的實用型 AI TOP Utility

本次CES展會演示聚焦於在AI TOP ATOM上運行的檢索增強生成（RAG）。雖然一般系統配置優先追求原始Token生成速度，但AI TOP ATOM憑藉128GB統一記憶體，使其特別適合處理需要超大上下文的RAG任務。這一硬體優勢在AI TOP Utility的協調下，能夠處理傳統多GPU架構難以應對的海量資料集，證明企業級AI也能在緊湊的本地系統上高效運行。

借助AI TOP Utility，企業可將數千頁未公開的研發文件轉化為安全、即時回應的內部知識庫。這種「私有大腦」模式使團隊在無需任何資料離開本地系統的情況下，即可獲得精準的營運支援。透過將資料保留於本地，此作法消除了雲端延遲與訂閱成本，將技術規格轉化為完整資料主權與即時智慧等具體優勢。

AI TOP系統以實際應用為設計核心，支援在開發與部署環境中維持一致的工作流程。旗艦機型AI TOP 500 TRX50，最高可搭載AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX處理器、GeForce RTX 5090顯示卡及768GB DDR5記憶體，提供強大運算效能，能夠穩定且可控地運行高達4050億參數規模的模型。在AI TOP Utility的管理下，這些系統可於Linux環境中與NVIDIA生態系統順暢整合，使AI模型能在相容環境中低摩擦運行。

透過聚焦本地AI運算、資料控管與易用性，技嘉展示了AI TOP Utility如何將AI從概念性能力轉化為能自然融入日常工作的實用工具。

如欲親身體驗AI TOP平台的實際運作，歡迎蒞臨CES 2026技嘉產品展示區，地點位於Venetian Expo三樓Lido 3005。

