타이베이 2026년 1월 16일 /PRNewswire/ -- 인공지능이 실험 단계에서 실제 적용 단계로 꾸준히 전환되는 가운데, 기가바이트가 CES 2026에서 명확한 로컬 AI 솔루션을 선보인다. 기가바이트 AI TOP 제품군은 로컬에서 작동하면서 실제 워크플로를 지원하고 중요 데이터를 안전하게 처리할 수 있도록 설계된 AI 접근 방식을 보여준다. CES에서 기가바이트는 AI가 클라우드에서 실제 작업이 이루어지는 로컬 엣지 환경으로 안전하고 효율적으로 이동할 수 있는 방법을 시연한다.

기가바이트는 CES에서 AI TOP ATOM, AI TOP 100, AI TOP 500 등 AI TOP 라인업의 시스템 3종을 선보이며 로컬 AI 도입을 위한 확장 가능한 경로를 제시한다. 세 시스템 모두 로컬 저장 데이터를 활용해 AI 워크플로를 생성 및 운영할 수 있는 기가바이트의 독자 소프트웨어인 AI TOP Utility를 지원한다.

기가바이트, CES 2026에서 로컬 AI 애플리케이션을 위한 실용적인 AI TOP Utility 선보여

CES 시연은 AI TOP ATOM에서 실행되는 검색 증강 생성(RAG)에 초점을 맞춘다. 표준 설정에서는 원시 토큰 생성 속도를 우선시하는 반면, AI TOP ATOM은 128GB의 통합 메모리를 갖춰 방대한 컨텍스트가 포함된 RAG 작업에 특히 적합하다. AI TOP Utility가 조율하는 이러한 하드웨어적 이점 덕분에 기존의 멀티 GPU 구성을 압도할 만한 방대한 데이터 세트를 처리할 수 있어, 엔터프라이즈급 AI가 소형 로컬 시스템에서도 성공할 수 있음을 입증한다.

AI TOP Utility를 이용하면 수천 페이지에 달하는 미공개 R&D 문서를 바탕으로 안전하고 즉시 응답하는 내부 지식 베이스를 구축할 수 있다. 이러한 '전용 브레인' 시나리오를 통해 단 1바이트의 데이터도 로컬 서버 외부로 유출되지 않은 상태에서, 팀은 정확한 운영 지원을 이용할 수 있다. 이러한 접근 방식은 데이터를 온프레미스에 보관함으로써 클라우드 지연 시간과 구독 비용을 제거하고, 기술 사양을 완전한 데이터 주권과 실시간 인텔리전스라는 실질적 이점으로 전환한다.

실제 사용성을 위해 설계된 AI TOP 시스템은 개발 및 배포 환경 전반에 걸쳐 일관된 워크플로를 지원한다. 대표 모델인 AI TOP 500 TRX50은 최대 AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX, GeForce RTX 5090, 768GB DDR5 메모리를 탑재하여 최대 4050억 개의 매개변수를 처리하는 모델도 안정적이고 효과적으로 제어할 수 있는 성능을 제공한다. AI TOP Utility로 관리되는 이들 시스템은 리눅스 기반의 엔비디아 생태계에 원활하게 통합되어 AI 모델이 호환 가능한 환경 전반에서 최소한의 마찰로 작동할 수 있다.

기가바이트는 로컬 AI 실행, 데이터 제어 및 도입 용이성을 최우선으로 삼고, AI TOP Utility가 개념적 역량의 AI를 일상적인 워크플로에 자연스럽게 부합하는 실용적 도구로 변화시키는 과정을 시연한다.

베네시안 엑스포(Venetian Expo) 3층 리도(Lido) 3005호실에 마련된 CES 2026 기가바이트 제품 쇼케이스를 방문하면 AI TOP 플랫폼이 실제로 작동하는 모습을 체험할 수 있다.

SOURCE GIGABYTE