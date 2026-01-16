GIGABYTE presenta su solución práctica AI TOP Utility para aplicaciones locales de IA en el CES 2026

TAIPEI, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que la inteligencia artificial continúa pasando de la experimentación a la adopción en el mundo real, GIGABYTE presenta una solución local clara de IA en el CES 2026. La suite GIGABYTE AI TOP destaca un enfoque de la IA diseñado para funcionar a nivel local, soportar flujos de trabajo del mundo real y ser de confianza con datos confidenciales. En el CES, GIGABYTE demuestra cómo la IA puede pasar de la nube a la borde local (edge), donde realmente se lleva a cabo el trabajo, de forma segura y eficiente.

GIGABYTE presenta su solución AI TOP Utility para aplicaciones locales de IA en el CES 2026 (PRNewsfoto/GIGABYTE)

GIGABYTE presenta tres sistemas de la gama AI TOP en el CES, incluidos AI TOP ATOM, AI TOP 100 y AI TOP 500, que ofrecen una vía escalable para adoptar la IA a nivel local. Los tres sistemas son compatibles con AI TOP Utility, el software exclusivo de GIGABYTE para crear y operar flujos de trabajo de IA que utilizan datos almacenados localmente.

La demostración en el CES se centra en la generación aumentada por recuperación (RAG) que se ejecuta en el AI TOP ATOM. Mientras que las configuraciones estándar dan prioridad a la velocidad de generación de tokens en bruto, AI TOP ATOM cuenta con 128 GB de memoria unificada, lo que lo hace especialmente adecuado para tareas RAG que implican contextos masivos. Esta ventaja de hardware, orquestada por AI TOP Utility, permite procesar enormes conjuntos de datos que desbordarían las configuraciones tradicionales con múltiples GPU, lo que demuestra que la IA de nivel empresarial puede prosperar en un sistema local compacto.

Con AI TOP Utility, las organizaciones pueden convertir miles de páginas de documentos inéditos de I+D en una base de conocimientos interna segura y de respuesta instantánea. Este escenario de "cerebro privado" permite a los equipos acceder a un soporte operativo preciso sin que un solo byte salga del servidor local. Al mantener los datos en el sitio, este enfoque elimina la latencia de la nube y los costos de suscripción, convirtiendo las especificaciones técnicas en el beneficio tangible de la soberanía total de los datos y la inteligencia en tiempo real.

Diseñados para ser utilizados en el mundo real, los sistemas AI TOP admiten flujos de trabajo coherentes en entornos de desarrollo e implementación. Su sistema principal AI TOP 500 TRX50, con hasta AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX, GeForce RTX 5090 y 768 GB de memoria DDR5, ofrece la potencia necesaria para ejecutar modelos de hasta 405.000 millones de parámetros con confianza y control. Gestionados por AI TOP Utility, estos sistemas se integran a la perfección en el ecosistema de NVIDIA en Linux, lo que permite que los modelos de IA funcionen en entornos compatibles con mínima fricción.

Al dar prioridad a la ejecución local de la IA, el control de los datos y la facilidad de adopción, GIGABYTE demuestra cómo AI TOP Utility transforma la IA de una capacidad conceptual en una herramienta práctica que se adapta de forma natural a los flujos de trabajo cotidianos.

Para experimentar la plataforma AI TOP en acción, visite la exposición de productos GIGABYTE en CES 2026, ubicada en el Venetian Expo, nivel 3, Lido 3005.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2862354/ATU.jpg

