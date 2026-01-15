À l'occasion de CES 2026, GIGABYTE présente AI TOP Utility, une solution pratique pour les applications d'IA locales

TAIPEI, 16 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Alors que l'intelligence artificielle continue de passer de l'expérimentation à l'adoption dans le monde réel, GIGABYTE présente, à l'occasion de CES 2026, une solution claire d'IA locale. La suite GIGABYTE AI TOP est basée sur une approche de l'IA conçue pour fonctionner localement, prendre en charge des flux de travail réels et gérer les données sensibles en toute confiance. Au cours de CES, GIGABYTE démontre comment l'IA peut passer du nuage à la périphérie, là où le travail s'effectue réellement, de façon sécurisée et efficace.

GIGABYTE présente au CES trois systèmes de la gamme AI TOP, dont AI TOP ATOM, AI TOP 100 et AI TOP 500, qui représentent une voie évolutive pour l'adoption de l'IA au niveau local. Les trois systèmes prennent en charge AI TOP Utility, le logiciel propriétaire de GIGABYTE permettant de créer et d'exploiter des flux de travail d'IA à l'aide de données stockées localement.

La démonstration du CES se concentre sur la génération augmentée par récupération (RAG) fonctionnant sur AI TOP ATOM. Alors que les configurations standard privilégient la vitesse de génération des jetons bruts, AI TOP ATOM dispose de 128 Go de mémoire unifiée, ce qui le rend particulièrement adapté aux tâches RAG impliquant des contextes de grande ampleur. Cet avantage matériel, orchestré par AI TOP Utility, permet de traiter de vastes ensembles de données qui submergeraient les configurations multi-GPU traditionnelles, prouvant ainsi que l'IA de niveau professionnel peut prospérer sur un système local compact.

Grâce à AI TOP Utility, les entreprises peuvent transformer des milliers de pages de documents de recherche et développement non divulgués en une base de connaissances interne sécurisée et à réponse instantanée. Ce scénario de « cerveau privé » permet aux équipes d'accéder à un soutien opérationnel précis sans qu'un seul octet ne quitte le serveur local. En conservant les données sur site, cette approche élimine la latence du cloud et les coûts d'abonnement, transformant les spécifications techniques en avantages concrets, notamment une souveraineté totale des données et une intelligence en temps réel.

Conçus pour une utilisation concrète, les systèmes AI TOP prennent en charge des flux de travail cohérents dans les environnements de développement et de déploiement. Le modèle phare AI TOP 500 TRX50, dont la configuration peut aller jusqu'à AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX, GeForce RTX 5090 et 768 Go de mémoire DDR5, offre la puissance nécessaire pour exécuter des modèles allant jusqu'à 405 milliards de paramètres, en toute confiance et avec contrôle. Gérés par AI TOP Utility, ces systèmes s'intègrent parfaitement à l'écosystème de NVIDIA sur Linux, permettant aux modèles d'IA de fonctionner dans des environnements compatibles avec un minimum de contraintes.

En privilégiant l'exécution locale de l'IA, le contrôle des données et la facilité d'adoption, GIGABYTE démontre comment AI TOP Utility transforme l'IA de capacité conceptuelle en outil pratique intégré naturellement dans les flux de travail quotidiens.

Pour découvrir la plateforme AI TOP en action, visitez le GIGABYTE Product Showcase au CES 2026, situé au Venetian Expo Level 3, Lido 3005.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2861475/ATU.jpg