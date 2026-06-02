TAIPEI, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial no setor de informática, apresentou sua linha de notebooks gamer com IA na COMPUTEX 2026, com destaque para os modelos premiados na feira com o Best Choice Award e o Red Dot Design Award. O destaque da apresentação é a mais recente evolução do GiMATE, o agente de IA exclusivo da GIGABYTE, atualizado para tornar o controle do dia a dia mais intuitivo em jogos, criação e produtividade. Entre os modelos em destaque estão o topo de linha AORUS MASTER 16, o versátil e multitarefa GIGABYTE AERO X16; o PC Copilot+, e o GIGABYTE GAMING A16 PRO, projetado para jogos e computação com IA.

GIGABYTE apresenta seus premiados notebooks gamer com IA e atualizações revolucionárias do GiMATE na COMPUTEX 2026

A GIGABYTE amplia a experiência GiMATE com novas funcionalidades desenvolvidas para personalizar o desempenho e melhorar o uso no dia a dia. As atualizações incluem RGB Fusion 3.0, com o novo RGB Music Mode , que sincroniza a iluminação em tempo real com a jogabilidade ou com conteúdo cinematográfico; AI Visual, que oferece predefinições de exibição baseadas em cenários, como o modo Cinema, Racing/FPS e E-paper; e aprimorado Customize Mode , que permite aos usuários equilibrar desempenho e economia de energia com maior flexibilidade. Desenvolvido em parceria com a NVIDIA, o GiMATE Creator utiliza a quantização NVIDIA NVFP4 para melhorar a eficiência da IA generativa nas GPUs RTX™ 50 para notebooks, tornando a execução de modelos avançados mais rápida e prática.

Liderando a linha, o AORUS MASTER 16 é o notebook vencedor do prêmio COMPUTEX Best Choice Award, um modelo topo de linha projetado para desempenho extremo. Equipado com o processador AMD Ryzen™ 9 9955HX3D e uma placa de vídeo NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 para notebook , ele oferece recursos de ponta para jogos e IA em um chassi ultrafino de 19 mm. O sistema é totalmente compatível com a versão mais recente do pacote GiMATE e inclui suporte a MUX Switch, para um controle mais direto da GPU. Para ajudar a manter o desempenho sob cargas pesadas, o sistema de refrigeração WINDFORCE INFINITY EX suporta até 230 W de potência do sistema, garantindo um funcionamento estável e silencioso durante sessões prolongadas.

Também estão em exibição o GIGABYTE AERO X16, vencedor do Red Dot Design Award; um PC Copilot+ equipado com GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 para notebook com 12 GB de VRAM, projetada para aprimorar a qualidade de imagem em jogos AAA com DLSS 4.5 e melhorar a eficiência de modelos de linguagem de grande porte. O GIGABYTE GAMING A16 PRO é voltado para jogadores que utilizam inteligência artificial, apresentando uma GPU RTX™ 5080 para notebook em um chassi elegante de 19,45 mm com um desempenho sustentado mais robusto. Graças à sua dobradiça que permite abrir a tela em 180°, ele também possibilita transições suaves entre jogos de alta intensidade e trabalho colaborativo.

Visite o estande da GIGABYTE para consumidores, nº M0520, no 4º andar do Pavilhão 1 do Centro de Exposições de Nangang, para conhecer toda a linha de notebooks. Para mais informações, acesse o site oficial: https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_aipc

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991548/Computex_2026_AI_Gaming_Laptops_KV_1280x720.jpg

FONTE GIGABYTE