GIGABYTE presenta en COMPUTEX 2026 sus portátiles gamingcon IA y las revolucionarias actualizaciones de GiMATE

TAIPÉI, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en ordenadores, ha presentado su gama de portátiles gamingcon IA en la feria COMPUTEX 2026, destacando los modelos galardonados con los premios Best Choice Award de COMPUTEX 2026 y Red Dot Design Award. El plato fuerte de la exposición es la última versión de GiMATE, el agente de IA exclusivo de GIGABYTE, que se ha actualizado para que el manejo diario resulte más intuitivo en los videojuegos, la creación y la productividad. Entre los modelos destacados se incluyen su producto estrella AORUS MASTER 16, el versátil y multitarea GIGABYTE AERO X16; el Copilot+ PC, y el GIGABYTE GAMING A16 PRO, diseñado para los videojuegos y la computación con IA.

GIGABYTE Unveils Award-Winning AI Gaming Laptops and Revolutionary GiMATE Updates at COMPUTEX 2026

GIGABYTE amplía la experiencia GiMATE con nuevas funciones diseñadas para personalizar el rendimiento y mejorar el uso diario. Las actualizaciones incluyen RGB Fusion 3.0, que cuenta con el nuevo modo RGB Music, que sincroniza la iluminación en tiempo real con el juego o el contenido cinematográfico; AI Visual, que ofrece ajustes de pantalla basados en escenarios, como los modos Cine, Carreras/FPS e E-paper; y un modo de personalización mejorado que permite a los usuarios equilibrar el rendimiento y la eficiencia energética con mayor flexibilidad. Desarrollado en colaboración con NVIDIA, GiMATE Creator aprovecha la cuantificación NVFP4 de NVIDIA para mejorar la eficiencia de la IA generativa en las GPU para portátiles de la serie RTX™ 50, lo que hace que los modelos avanzados sean más rápidos y prácticos de ejecutar.

A la cabeza de la gama, el AORUS MASTER 16 es el portátil insignia diseñado para ofrecer un rendimiento extremo, galardonado con el Best Choice Award de COMPUTEX. Equipado con el procesador AMD Ryzen™ 9 9955HX3D y una tarjeta gráfica para portátiles NVIDIA® GeForce RTX™ 5090, ofrece prestaciones gamingy de inteligencia artificial de gama alta en un chasis ultradelgado de 19 mm. El sistema es totalmente compatible con la última versión del paquete GiMATE y ofrece compatibilidad con el conmutador MUX para un control más directo de la GPU. Para mantener un rendimiento constante bajo cargas intensas, el sistema de refrigeración WINDFORCE INFINITY EX admite una potencia del sistema de hasta 230 W, lo que garantiza un funcionamiento estable y silencioso durante sesiones prolongadas.

También se expone el GIGABYTE AERO X16, galardonado con el Red Dot Design Award; el ordenador Copilot+ cuenta con una GPU RTX™ 5070 para portátiles con 12 GB de VRAM, diseñada para mejorar la calidad de imagen de los juegos AAA con DLSS 4.5 y aumentar la eficiencia para el funcionamiento de modelos de lenguaje de gran tamaño. El GIGABYTE GAMING A16 PRO está dirigido a los jugadores que apuestan por la IA y cuenta con una GPU RTX™ 5080 para portátiles en un elegante chasis de 19,45 mm que ofrece un rendimiento sostenido más potente. Gracias a su bisagra que permite abrir el portátil hasta 180°, también facilita una transición fluida entre los videojuegos de alta intensidad y el trabajo en equipo.

Visite el stand para consumidores de GIGABYTE (n.º M0520), situado en el Hall 1, 4F, del Nangang Exhibition Center, para descubrir toda la gama de ordenadores portátiles. Para obtener más información, visite el sitio web oficial: https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_aipc

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