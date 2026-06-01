GIGABYTE dévoile des laptops gaming IA primés et les mises à jour révolutionnaires de GiMATE au COMPUTEX 2026

TAIPEI, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, a dévoilé sa gamme d'ordinateurs portables de jeu optimisés par IA au COMPUTEX 2026, mettant en avant des modèles reconnus par le COMPUTEX 2026 Best Choice Award et le Red Dot Design Award. La dernière évolution de GiMATE, l'agent IA exclusif de GIGABYTE, a été mise à jour pour rendre le contrôle quotidien plus intuitif dans les domaines du jeu, de la création et de la productivité. Les modèles présentés comprennent le modèle phare AORUS MASTER 16, le GIGABYTE AERO X16 polyvalent et multitâche, le PC Copilot+ et le GIGABYTE GAMING A16 PRO, conçu pour les jeux et l'informatique de l'IA.

GIGABYTE Unveils Award-Winning AI Gaming Laptops and Revolutionary GiMATE Updates at COMPUTEX 2026

GIGABYTE étend l'expérience GiMATE avec de nouvelles fonctionnalités conçues pour personnaliser les performances et améliorer l'utilisation quotidienne. Les mises à jour incluent RGB Fusion 3.0, avec le nouveau mode RGB Music qui synchronise l'éclairage en temps réel avec le jeu ou le contenu cinématographique ; AI Visual, offrant des préréglages d'affichage basés sur des scénarios tels que les modes Cinema, Racing/FPS et E-paper ; et une version améliorée de Customize Mode qui permet aux utilisateurs d'équilibrer les performances et l'écoefficience avec une plus grande flexibilité. Développé avec NVIDIA, GiMATE Creator s'appuie sur la quantification NVFP4 de NVIDIA pour améliorer l'efficacité de l'IA générative sur les GPU RTX™ Série 50 pour ordinateurs portables, rendant les modèles avancés plus rapides et plus pratiques à exécuter.

En tête de la gamme, l'AORUS MASTER 16 représente l'ordinateur portable phare primé par le COMPUTEX Best Choice Award pour des performances extrêmes. Doté du processeur AMD Ryzen™ 9 9955HX3D et d'un GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop, il offre des capacités de jeu et d'IA haut de gamme dans un châssis ultrafin de 19 mm. Le système supporte entièrement la dernière suite GiMATE et inclut le support MUX Switch pour un contrôle plus direct du GPU. Pour aider à maintenir les performances sous de lourdes charges, le système de refroidissement WINDFORCE INFINITY EX prend en charge une puissance système allant jusqu'à 230 W pour une sortie stable et silencieuse pendant les sessions prolongées.

Présent également les GIGABYTE AERO X16, récompensés par le Red Dot Design Award ; le PC Copilot+, doté d'un GPU RTX™ 5070 Laptop avec 12 Go de VRAM, conçu pour améliorer la qualité de l'image des jeux AAA avec DLSS 4.5 et améliorer l'efficacité pour des modèles de langue large supérieurs. Le GIGABYTE GAMING A16 PRO cible les joueurs axés sur l'IA, avec un GPU RTX™ 5080 Laptop dans un châssis élégant de 19,45 mm avec des performances soutenues plus fortes. Avec une charnière à 180°, il permet également des transitions en douceur entre les jeux de haute intensité et le travail collaboratif.

Visitez le stand M0520 de GIGABYTE Consumer au Nangang Exhibition Center Hall 1, 4F pour découvrir la gamme complète d'ordinateurs portables. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site internet officiel : https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_aipc

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