TAIPÉI, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, presentó su gama de laptops con IA para juegos en COMPUTEX 2026, en la que destacó los modelos galardonados con los premios Best Choice Award y Red Dot Design Award de COMPUTEX 2026. Se destaca en la presentación la última versión de GiMATE, el agente de IA exclusivo de GIGABYTE, actualizado para que el control diario resulte más intuitivo para juegos, creación y productividad. Entre los modelos destacados se encuentran el producto estrella AORUS MASTER 16, el versátil y multifuncional GIGABYTE AERO X16; Copilot+ PC y el GIGABYTE GAMING A16 PRO, diseñado para juegos y computación con IA.

GIGABYTE presenta sus galardonadas laptops para juegos con IA y las revolucionarias actualizaciones de GiMATE en COMPUTEX 2026

GIGABYTE amplía la experiencia GiMATE con nuevas funciones diseñadas para personalizar el rendimiento y mejorar el uso diario. Las actualizaciones incluyen RGB Fusion 3.0, que incorpora el nuevo Modo RGB Music, el cual sincroniza la iluminación en tiempo real con el juego o el contenido cinematográfico; AI Visual, que ofrece ajustes pre-establecidos de pantalla basados en escenarios, como los modos Cinema, Racing/FPS y E-paper; y un modo personalizado mejorado que permite a los usuarios equilibrar el rendimiento y la eficiencia energética con mayor flexibilidad. Desarrollado en colaboración con NVIDIA, GiMATE Creator aprovecha la cuantificación NVIDIA NVFP4 para mejorar la eficiencia de la IA generativa en las GPU para laptops de la serie RTX™ 50, lo que hace que los modelos avanzados sean más rápidos y prácticos de ejecutar.

A la cabeza de la gama, la AORUS MASTER 16 es la laptop estrella galardonada con el premio Best Choice Award de COMPUTEX, diseñada para ofrecer un rendimiento extremo. Equipada con el procesador AMD Ryzen™ 9 9955HX3D y una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 para laptops, ofrece prestaciones para juegos de alta gama y capacidades de IA en un chasis ultra delgado de 19 mm. El sistema es totalmente compatible con la última versión de la suite GiMATE e incluye compatibilidad con el conmutador MUX para un control más directo de la GPU. Para ayudar a mantener el rendimiento bajo cargas pesadas, el sistema de refrigeración WINDFORCE INFINITY EX admite una potencia del sistema de hasta 230 W, lo que garantiza un funcionamiento estable y silencioso durante sesiones prolongadas.

También se exhibe la GIGABYTE AERO X16; Copilot+ PC galardonada con el premio Red Dot Design Award, que cuenta con una GPU RTX™ 5070 para portátiles con 12 GB de VRAM, diseñada para mejorar la calidad de imagen para los juegos AAA con DLSS 4.5 y aumentar la eficiencia para el funcionamiento de modelos de lenguaje de gran tamaño. La GIGABYTE GAMING A16 PRO está dirigida a los jugadores que apuestan por la IA y cuenta con una GPU RTX™ 5080 para portátiles en un elegante chasis de 19,45 mm que ofrece un rendimiento sostenido más potente. Gracias a su bisagra, que permite abrir la pantalla hasta 180°, también permite pasar sin problemas de sesiones de juego de alta intensidad al trabajo colaborativo.

Visite el stand para consumidores n.º M0520 de GIGABYTE, ubicado en el piso 4 del pabellón 1 del Centro de Exposiciones de Nangang, para conocer toda la gama de computadoras portátiles. Para más información, visite el sitio web oficial: https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_aipc

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FUENTE GIGABYTE