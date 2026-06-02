타이베이, 2026년 6월 2일 /PRNewswire/ -- 세계적인 컴퓨터 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 컴퓨텍스 2026(COMPUTEX 2026)에서 AI 게이밍 노트북 라인업을 공개하며, 컴퓨텍스 2026 베스트 초이스 어워드(Best Choice Award)와 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)를 수상한 모델들을 선보였다. 이번 전시의 중심에는 기가바이트의 독자적인 AI 에이전트인 GiMATE의 최신 버전이 자리했다. 새롭게 업그레이드된 GiMATE는 게이밍, 콘텐츠 제작, 생산성 작업 전반에서 더욱 직관적인 사용자 경험을 제공한다. 주요 제품으로는 플래그십 모델 AORUS MASTER 16, 멀티태스킹에 최적화된 GIGABYTE AERO X16; Copilot+ PC, 게이밍 및 AI 컴퓨팅용으로 설계된 GIGABYTE GAMING A16 PRO가 대표적이다.

기가바이트, COMPUTEX 2026에서 글로벌 수상 AI 게이밍 노트북과 혁신적인 GiMATE 업데이트 공개

기가바이트는 사용 맞춤형 성능 최적화와 일상 사용 편의성을 강화하기 위해 GiMATE 기능을 대폭 강화했다. 주요 업데이트로는 게임 플레이나 영상 콘텐츠와 실시간으로 조명을 연동할 수 있는 신규 RGB Music Mode를 지원하는 RGB Fusion 3.0, Cinema•Racing/FPS•E-paper 모드 등 상황별 디스플레이 프리셋을 제공하는 AI Visual, 성능과 전력 효율 간 균형을 보다 유기적으로 제어할 수 있는 향상된 Customize Mode 등이 있다. 또한 엔비디아(NVIDIA)와 공동 개발한 GiMATE Creator는 NVIDIA NVFP4 양자화 기술을 활용해 RTX™ 50 시리즈 노트북 GPU 기반 생성형 AI 처리 효율을 향상시켜 고급 AI 모델을 더욱 빠르고 실용적으로 활용할 수 있도록 지원한다.

라인업의 중심인 AORUS MASTER 16은 COMPUTEX 베스트 초이스 어워드를 수상한 플래그십 노트북으로, 극한의 성능을 구현하도록 설계됐다. AMD Ryzen™ 9 9955HX3D 프로세서와 NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 노트북 GPU를 탑재했으며, 두께 19mm라는 초슬림 섀시 안에 고성능 게이밍과 AI 기능이 공존한다. 또한 최신 GiMATE 기능 전체를 지원하며, 더 직접적으로 GPU를 제어할 수 있는 MUX 스위치 기능도 포함됐다. 장시간 고부하 환경에서도 안정적인 성능을 유지할 수 있도록 WINDFORCE INFINITY EX 냉각 시스템을 적용해 시스템 전력이 최대 230W에 달하며 저소음 환경에서도 안정적인 퍼포먼스를 보여준다.

이와 함께 레드닷 디자인 어워드를 수상한 GIGABYTE AERO X16; Copilot+ PC도 전시됐다. 이 제품은 12GB VRAM을 탑재한 RTX™ 5070 노트북 GPU를 기반으로 DLSS 4.5를 통해 AAA급 게임 화질을 향상시키며, 대규모 언어 모델 구동 효율도 개선했다. GIGABYTE GAMING A16 PRO는 AI를 적극적으로 활용하는 게이머를 겨냥한 모델로, 두께 19.45mm의 슬림한 섀시에 RTX™ 5080 노트북 GPU를 탑재해 지속 성능을 강화했다. 또한 180도 완전 개방형 힌지 디자인으로 고성능 게이밍 환경과강도 게이밍과 협업 작업 간의 유연한 전환을 지원한다.

기가바이트의 전체 노트북 라인업은 난강전시센터 제1전시장 4층 부스 #M0520에서 확인할 수 있다. 자세한 사항은 공식 웹사이트(https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_aipc)를 방문해 확인할 수 있다.

SOURCE GIGABYTE