技嘉於 COMPUTEX 2026 展出獲國際大獎肯定 AI 電競筆電陣容 GiMATE 全新進化升級遊戲與創作體驗

新聞提供者

GIGABYTE

02 6月, 2026, 11:00 CST

台北2026年6月2日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技於 COMPUTEX 2026 展出 AI 電競筆電陣容，並聚焦榮獲展會 COMPUTEX 2026 Best Choice Award 與德國紅點設計大獎肯定的機種，包含旗艦 AORUS MASTER 16、全方位多工 GIGABYTE AERO X16; Copilot+ PC 及適合遊戲與 AI 運算的 GIGABYTE GAMING A16 PRO。本次展出核心亮點為技嘉獨家 AI 智慧助理 GiMATE 的進化版本，透過更直覺的操作，全面強化遊戲、創作與生產力情境下的日常控制體驗。

技嘉於 COMPUTEX 2026 展出獲國際大獎肯定 AI 電競筆電陣容 GiMATE 全新進化升級遊戲與創作體驗
技嘉於 COMPUTEX 2026 展出獲國際大獎肯定 AI 電競筆電陣容 GiMATE 全新進化升級遊戲與創作體驗

技嘉持續擴展獨家智慧助理 GiMATE 體驗，帶來更多可客製化效能與提升日常便利性的功能。全新進化包含 RGB Fusion 3.0，其搭載的全新 RGB Music Mode可讓筆電的燈光效果與遊戲畫面或影音內容即時同步；AI Visual 則提供 OLED 螢幕多種情境的顯示模式，包括Cinema（電影）、Racing（賽車）/ FPS（第一人稱射擊） 與E-paper（電子紙）等，在任何情境皆能提供使用者最合適的視覺體驗；效能上在旗艦 AORUS MASTER 16 升級的 Customize Mode 則讓使用者能以更彈性的方式，在效能與電源效率之間取得最佳平衡，適合硬核玩家與需要讓 CPU 和 GPU 資源分配更有效率的 3D 建模師或影音創作者等。此外，技嘉與 NVIDIA 合作開發的 GiMATE Creator 導入 NVIDIA NVFP4 量化技術，提升 RTX™ 50 系列筆電 GPU 在生成式 AI 應用中的運算效率，使進階模型運行更快速、更實用。

作為本次陣容主力，AORUS MASTER 16 為榮獲 COMPUTEX Best Choice Award 肯定的旗艦機種，專為極致效能而生。其搭載 AMD Ryzen™ 9 9955HX3D 處理器與 NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 筆電 GPU，在僅 19 公釐的超薄機身中，提供高階遊戲與 AI 應用所需的強勁算力。AORUS MASTER 16 完整支援最新 GiMATE 功能套件，並具備 MUX 切換功能，提供更直接的 GPU 控制體驗；為確保在高負載下維持穩定效能，採用 WINDFORCE INFINITY EX 散熱系統，可解熱高達 230 瓦，協助在長時間運作下維持穩定輸出與低噪音表現。

同場展出的還包括榮獲德國紅點設計大獎的 GIGABYTE AERO X16; Copilot+ PC，搭載 RTX™ 5070 筆電 GPU（12GB VRAM），以 DLSS 4.5 強化 3A 遊戲大作畫質體驗，同時強化大型語言模型運行效率。GIGABYTE GAMING A16 PRO 鎖定 AI 玩家需求，搭載RTX™ 5080 筆電 GPU，機身厚度僅 19.45 公釐，在可攜設計中帶來更強、更穩定的長時間輸出；搭配 180° 平躺式轉軸，方便使用者在遊戲與協作情境間快速切換。

歡迎蒞臨南港展覽館 1 館 4 樓的 GIGABYTE 消費性產品攤位（攤位號碼：M0520），體驗完整筆電產品陣容。更多資訊請造訪技嘉官方網站：

https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_tw_aipc

SOURCE GIGABYTE

來自同一來源

技嘉於 COMPUTEX 2026 發表 AORUS K10 INFINITY 電競鍵盤與 M10 INFINITY 電競滑鼠

技嘉於 COMPUTEX 2026 發表 AORUS K10 INFINITY 電競鍵盤與 M10 INFINITY 電競滑鼠

全球電腦領導品牌技嘉科技（GIGABYTE）於 COMPUTEX 2026 發表新一代電競周邊產品陣容，由 AORUS K10 INFINITY 電競鍵盤與 AORUS M10 INFINITY...
技嘉「ENTER INFINITY」席捲 COMPUTEX 2026，大秀 PC 創新、AI 運算與電競體驗頂尖實力

技嘉「ENTER INFINITY」席捲 COMPUTEX 2026，大秀 PC 創新、AI 運算與電競體驗頂尖實力

全球電腦領導品牌技嘉科技今日正式於 COMPUTEX 2026 以「ENTER INFINITY」為主題盛大開展，吸引眾多國內外媒體、產業夥伴與參觀者湧入展區，親身體驗技嘉於 PC 創新、AI 運算、電競領域的最新成果。適逢成立 40 週年，技嘉透過 ENTER INFINITY...
此來源更多新聞稿

探索

電腦硬件

電腦硬件

電腦硬件

電腦硬件

外圍設備

外圍設備

辦公用品

辦公用品

相關題材的新聞稿