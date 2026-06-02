ĐÀI BẮC, ngày 2 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, đã giới thiệu dòng laptop gaming AI của mình tại COMPUTEX 2026, nổi bật với các mẫu máy được vinh danh bởi giải thưởng COMPUTEX 2026 Best Choice Award và Red Dot Design Award. Tâm điểm của khu trưng bày là phiên bản mới nhất của GiMATE, tác nhân AI độc quyền của GIGABYTE, được nâng cấp nhằm giúp việc điều khiển hằng ngày trở nên trực quan hơn trong các tác vụ chơi game, sáng tạo và năng suất làm việc. Các sản phẩm nổi bật gồm mẫu laptop flagship AORUS MASTER 16, mẫu laptop đa nhiệm linh hoạt GIGABYTE AERO X16 Copilot+ PC, và mẫu laptop GIGABYTE GAMING A16 PRO, được thiết kế cho nhu cầu chơi game và điện toán AI.

GIGABYTE ra mắt các mẫu laptop gaming AI đoạt giải thưởng, nâng cấp đột phá cho GiMATE tại COMPUTEX 2026

GIGABYTE mở rộng trải nghiệm GiMATE với các tính năng mới được thiết kế nhằm cá nhân hóa hiệu năng và nâng cao trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Những cập nhật đáng giá bao gồm RGB Fusion 3.0 với chế độ RGB Music Mode mới, cho phép đồng bộ hiệu ứng ánh sáng theo thời gian thực với game hoặc nội dung phim ảnh; AI Visual cung cấp các cấu hình hiển thị được thiết lập sẵn theo từng kịch bản như chế độ Cinema, Racing/FPS và E-paper; cùng chế độ Customize Mode được nâng cấp, cho phép người dùng cân bằng giữa hiệu năng và hiệu quả sử dụng điện năng với độ linh hoạt cao hơn. Được phát triển cùng NVIDIA, GiMATE Creator tận dụng công nghệ lượng tử hóa NVIDIA NVFP4 để nâng cao hiệu quả của AI tạo sinh trên dòng GPU RTX™ 50 Series dành cho laptop, giúp các mô hình AI tiên tiến vận hành nhanh hơn và dễ ứng dụng hơn trong thực tế.

Dẫn đầu dòng sản phẩm là AORUS MASTER 16, mẫu laptop đầu bảng đạt giải COMPUTEX Best Choice Award, đại diện cho hiệu năng cực hạn. Được trang bị Bộ xử lý AMD Ryzen™ 9 9955HX3D và GPU dành cho laptop NVIDIA® GeForce RTX™ 5090, mang lại hiệu năng chơi game và xử lý AI cao cấp trong thân máy siêu mỏng chỉ 19mm. Hệ thống hỗ trợ đầy đủ bộ phần mềm GiMATE mới nhất và tích hợp công tắc MUX Switch giúp kiểm soát GPU trực tiếp hơn. Nhằm duy trì hiệu năng trong các điều kiện tải nặng, hệ thống tản nhiệt WINDFORCE INFINITY EX hỗ trợ công suất hệ thống lên tới 230 W cho công suất ổn định với độ ồn thấp trong điều kiện sử dụng kéo dài.

Cũng được trưng bày tại sự kiện là GIGABYTE AERO X16 Copilot+ PC, mẫu laptop đạt giải Red Dot Design Award, được trang bị GPU RTX™ 5070 dành cho laptop với 12 GB VRAM, được thiết kế nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh trong các tựa game AAA nhờ DLSS 4.5, đồng thời nâng cao hiệu quả xử lý cho các mô hình ngôn ngữ lớn vượt trội. Trong khi đó, GIGABYTE GAMING A16 PRO hướng đến các game thủ ưu tiên AI, sở hữu GPU RTX™ 5080 dành cho laptop trong một thân máy tinh gọn mỏng 19,45 mm cùng hiệu năng ổn định mạnh mẽ hơn. Với bản lề mở phẳng 180°, thiết bị cũng cho phép chuyển đổi liền mạch giữa chơi game cường độ cao và công việc cộng tác.

Hãy ghé thăm Gian hàng tiêu dùng GIGABYTE #M0520 tại Trung tâm Triển lãm Nangang, Sảnh 1, tầng 4 để khám phá đầy đủ các dòng sản phẩm laptop. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website chính thức:

https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_aipc

SOURCE GIGABYTE