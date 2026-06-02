GIGABYTE เปิดตัวเกมมิ่งแล็ปท็อป AI เจ้าของรางวัลระดับโลก พร้อมอัปเดตใหม่ของ GiMATE สุดล้ำ ภายในงาน COMPUTEX 2026

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GIGABYTE

02 Jun, 2026, 11:00 CST

ไทเป, 2 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- GIGABYTE แบรนด์คอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลก เปิดตัวไลน์อัปแล็ปท็อปเกมมิ่งง AI ภายในงาน COMPUTEX 2026 โดยนำเสนอรุ่นที่ได้รับรางวัล COMPUTEX 2026 Best Choice Award และ Red Dot Design Award ไฮไลต์สำคัญของงานคือ GiMATE เวอร์ชันล่าสุด ซึ่งเป็น AI agent เฉพาะของ GIGABYTE ที่ได้รับการอัปเกรดเพื่อให้การควบคุมการใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านเกม การสร้างสรรค์งาน และการทำงานเพื่อผลิตภาพ รุ่นที่จัดแสดงประกอบด้วย AORUS MASTER 16 รุ่นเรือธง, GIGABYTE AERO X16; Copilot+ PC สำหรับการทำงานหลายรูปแบบ และ GIGABYTE GAMING A16 PRO ที่ออกแบบมาสำหรับเกมมิ่งและการประมวลผล AI

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GIGABYTE เปิดตัวเกมมิ่งแล็ปท็อป AI เจ้าของรางวัลระดับโลก พร้อมอัปเดตใหม่ของ GiMATE สุดล้ำ ภายในงาน COMPUTEX 2026
GIGABYTE เปิดตัวเกมมิ่งแล็ปท็อป AI เจ้าของรางวัลระดับโลก พร้อมอัปเดตใหม่ของ GiMATE สุดล้ำ ภายในงาน COMPUTEX 2026

GIGABYTE ขยายประสบการณ์การใช้งาน GiMATE ด้วยฟีเจอร์ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อปรับแต่งประสิทธิภาพและยกระดับการใช้งานในชีวิตประจำวัน อัปเดตใหม่ประกอบด้วย RGB Fusion 3.0 พร้อม RGB Music Mode ที่ซิงก์แสงไฟกับเกมหรือคอนเทนต์ภาพยนตร์แบบเรียลไทม์, AI Visual ที่มาพร้อมโหมดการแสดงผลตามสถานการณ์ เช่น Cinema, Racing/FPS และ E-paper รวมถึง Customize Mode เวอร์ชันปรับปรุง ที่ช่วยให้ผู้ใช้ปรับสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและการใช้พลังงานได้อย่างยืดหยุ่นยิ่งขึ้น GiMATE Creator ซึ่งพัฒนาร่วมกับ NVIDIA ใช้เทคโนโลยี NVIDIA NVFP4 quantization เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ generative AI บน RTX™ 50 Series Laptop GPU ทำให้โมเดล AI ขั้นสูงทำงานได้รวดเร็วและใช้งานได้จริงมากยิ่งขึ้น

นำทีมไลน์อัปครั้งนี้ได้แก่ AORUS MASTER 16 ซึ่งเป็นแล็ปท็อปรุ่นเรือธงที่ได้รับรางวัล COMPUTEX Best Choice Award โดยใช้หน่วยประมวลผล AMD Ryzen™ 9 9955HX3D และ NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU มอบทั้งประสิทธิภาพเกมมิ่งระดับสูงและความสามารถด้าน AI ภายในตัวเครื่องบางเพียง 19 มิลลิเมตร ระบบรองรับชุดฟีเจอร์ GiMATE ล่าสุดอย่างเต็มรูปแบบ พร้อม MUX Switch สำหรับควบคุม GPU ได้โดยตรงมากขึ้น อีกทั้งระบบระบายความร้อน WINDFORCE INFINITY EX รองรับกำลังไฟระบบสูงสุดถึง 230W เพื่อรักษาประสิทธิภาพที่เสถียรและเสียงรบกวนต่ำแม้ใช้งานหนักอย่างต่อเนื่อง

ภายในงานยังมีการจัดแสดง GIGABYTE AERO X16; Copilot+ PC ซึ่งได้รับรางวัล Red Dot Design Award โดยมาพร้อม RTX™ 5070 Laptop GPU พร้อม VRAM ขนาด 12GB ออกแบบมาเพื่อยกระดับคุณภาพภาพของเกม AAA ด้วย DLSS 4.5 และเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ขณะที่ GIGABYTE GAMING A16 PRO มุ่งเป้าไปยังเกมเมอร์สาย AI ด้วย RTX™ 5080 Laptop GPU ภายในตัวเครื่องบางเพียง 19.45 มิลลิเมตร พร้อมสมรรถนะการทำงานต่อเนื่องที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมาพร้อมบานพับพับราบได้ 180 องศา เพื่อรองรับการสลับระหว่างการเล่นเกมหนักและการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธ GIGABYTE Consumer หมายเลข M0520 ณ Nangang Exhibition Center ฮอลล์ 1 ชั้น 4 เพื่อสัมผัสไลน์อัปแล็ปท็อปทั้งหมด และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  เว็บไซต์ทางการของ GIGABYTE: https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_aipc 

SOURCE GIGABYTE

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