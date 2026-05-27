GIGABYTE、40年にわたる信頼と革新、そしてコンピューティングの未来を祝う

台北、2026年5月27日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするコンピューター・ブランドであるGIGABYTEは、2026年に創立40周年を迎えます。1986年以来、GIGABYTEはパーソナル・コンピューティングの台頭からAI時代まで、テクノロジー業界とともに進化し、パフォーマンス、安定性、ユーザー体験を常に再定義してきました。包括的なクラウド・ツー・エッジのAIエコシステムに支えられ、GIGABYTEはエンタープライズおよびコンシューマー市場において、引き続きインテリジェント・コンピューティングの未来を牽引していきます。

この40年にわたる道のりの中心にあるのは、一般ユーザーにとって、テクノロジーをより信頼性が高く、高性能で、実用的なものにするという一貫した取り組みです。 GIGABYTEは長年にわたり、有名なUltra Durable™ デザイン、パフォーマンス重視のSuper Overclockシリーズ、よりクリーンでユーザーフレンドリーなPCビルディングのための画期的なProject STEALTHコンセプトなど、各世代を定義する特徴的なイノベーションを継続的に発表してきました。

このような長期的なコミットメントにより、GIGABYTEはCES Innovation Awards、COMPUTEX Best Choice Awards、Red Dot Design Awards、iF Design Awardsなどの世界的な主要アワードでも高い評価を得ています。技術、性能、デザイン、そしてユーザー体験のあらゆる分野にわたり、これらの受賞は、GIGABYTEがユーザーと世界の業界双方の期待に応える製品を生み出す能力を有していることを裏付けています。

GIGABYTEがこの節目を祝うにあたり、この40周年は、ブランドと共に築き上げ、楽しみ、創造し、成長してきた世界中のコミュニティと分かち合う特別な瞬間でもあります。「ENTER INFINITY "」キャンペーンテーマのもと、GIGABYTEは40年の歴史だけでなく、次世代のゲーム、クリエイション、AI、およびコンピューティング体験のビジョンも祝います。

この節目を記念して、GIGABYTEは、 My Perfect Setupキャンペーンを開始します。本キャンペーンでは、ユーザーの皆様にGIGABYTEとの思い出を共有していただき、40周年記念の「Wall of Fame」にその名を刻んでいただくよう呼びかけています。参加者には、40周年記念限定マザーボードや40周年記念ギフトパックが当たるチャンスがあります。GIGABYTE │ ENTER INFINITYで、さらなるマイルストーン・テクノロジーと画期的なイノベーションをご覧ください。

SOURCE GIGABYTE