TAIPEI, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, célèbre son 40e anniversaire en 2026. Depuis 1986, GIGABYTE a évolué en même temps que l'industrie technologique, de l'essor de l'informatique personnelle à l'ère de l'IA, redéfinissant sans cesse les performances, la stabilité et l'expérience utilisateur. Soutenu par son écosystème d'IA cloud-to-edge, GIGABYTE continue d'orienter l'avenir de l'informatique intelligente sur les marchés des entreprises et des consommateurs.

GIGABYTE célèbre 40 ans d'innovation de confiance et l'avenir de l'informatique

Au cœur de ce parcours de 40 ans se trouve une volonté constante de rendre la technologie plus fiable, plus puissante et plus pratique pour les utilisateurs quotidiens. Au fil des ans, GIGABYTE a continuellement introduit des innovations de signature qui ont défini chaque génération, y compris le célèbre design Ultra Durable™, la série Super Overclock axée sur les performances, et le concept révolutionnaire Project STEALTH pour un montage de PC plus propre et plus intuitif.

Cet engagement à long terme a également valu à GIGABYTE d'être récompensé par des prix internationaux de premier plan, notamment les CES Innovation Awards, les COMPUTEX Best Choice Awards, les Red Dot Design Awards et les iF Design Awards. Ces distinctions, qui couvrent la technologie, les performances, le design et l'expérience utilisateur, confirment la capacité de GIGABYTE à créer des produits qui répondent aux attentes des utilisateurs et de l'industrie mondiale.

Alors que GIGABYTE célèbre cette étape, le 40ème anniversaire devient également un moment partagé avec la communauté mondiale qui a construit, joué, créé et grandi avec la marque. Sous le thème de la campagne « ENTER INFINITY », GIGABYTE célèbre non seulement son héritage de 40 ans, mais aussi sa vision de la prochaine génération de jeux, de création, d'IA et d'expériences informatiques.

Pour marquer cet événement, GIGABYTE lancera la campagne My Perfect Setup, invitant les utilisateurs à partager leurs histoires GIGABYTE et à graver leur nom sur le Wall of Fame du 40e anniversaire. Les participants auront une chance de gagner la carte mère en édition limitée et le coffret cadeau du 40e anniversaire. Découvrez d'autres technologies marquantes et des innovations révolutionnaires sur GIGABYTE │ ENTER INFINITY.

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