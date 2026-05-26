GIGABYTE celebra 40 años impulsando la innovación fiable y el futuro de la informática

TAIPÉI, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, primera marca mundial en ordenadores, celebra su cuarenta aniversario en 2026. Desde 1986, GIGABYTE ha evolucionado al mismo tiempo que la industria tecnológica, desde la aparición de los primeros ordenadores personales hasta la era de la IA, revolucionando continuamente el rendimiento, la estabilidad y la experiencia del usuario. Apoyada en un ecosistema integral de IA que abarca desde la nube hasta la periferia («cloud-to-edge»), GIGABYTE sigue impulsando el futuro de la informática inteligente, tanto en el ámbito empresarial como en el de consumo.

GIGABYTE Celebrates 40 Years of Trusted Innovation and the Future of Computing

A lo largo de estas cuatro décadas, la empresa siempre ha estado centrada en el desarrollo de tecnología más fiable, potente y útil para el usuario normal y corriente. A lo largo de los años, GIGABYTE ha seguido introduciendo innovaciones exclusivas que han marcado cada generación, entre las que se incluyen el reconocido diseño Ultra Durable™, la serie Super Overclock, centrada en el rendimiento, y el revolucionario concepto Project STEALTH, que permite montar ordenadores de forma más fácil y sencilla.

El compromiso continuo de GIGABYTE con la innovación también ha sido reconocido con algunos de los premios internacionales más prestigiosos del sector, como los CES Innovation Awards, los COMPUTEX Best Choice Awards, los Red Dot Design Awards y los iF Design Awards. Estos reconocimientos abarcan áreas clave, como la tecnología, el rendimiento, el diseño y la experiencia de usuario, y rinden homenaje a la capacidad de GIGABYTE para desarrollar productos capaces de responder tanto a las exigencias de los consumidores como a las de la industria a nivel mundial.

La celebración del cuarenta aniversario de GIGABYTE no solo representa un hito para la empresa, sino también un momento compartido con la comunidad internacional de usuarios que ha construido, jugado, creado y crecido junto a la marca. Bajo el lema «ENTER INFINITY», GIGABYTE no solo celebra un legado que dura cuarenta años, sino que también proyecta su visión sobre la próxima generación de experiencias informáticas, de videojuegos, de creación de contenido y de IA.

Para conmemorar esta trayectoria, GIGABYTE lanzará la campaña My Perfect Setup, en la que invitará a los usuarios a compartir sus historias con productos de GIGABYTE y a dejar sus nombres grabados en el muro de la fama de su cuarenta aniversario. Los participantes tendrán la oportunidad de ganar una placa base de edición limitada del cuarenta aniversario de la empresa, además de un exclusivo pack conmemorativo. Descubra más sobre los hitos tecnológicos de la empresa y las innovaciones que definirán el futuro en GIGABYTE │ ENTER INFINITY.

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