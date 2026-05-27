技嘉科技歡慶創立 40 週年，以「ENTER INFINITY」揭示個人 PC 新紀元

台北2026年5月27日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌 GIGABYTE 技嘉科技於 2026 年迎來成立 40 週年里程碑 。自 1986 年創立以來，技嘉持續與全球科技產業共同演進，從 PC 普及、高效能運算發展，到 AI 時代興起，不斷拓展企業與消費應用版圖。四十年來，技嘉始終以創新技術回應不同世代對運算效能、穩定性與使用體驗的需求，並憑藉長期深耕「從雲端到地端」的完整 AI 生態系布局，持續推動運算科技走向更智慧、更貼近未來應用的前瞻發展。

在 40 年的發展歷程中，技嘉始終以讓科技更可靠、更高效且更貼近使用情境為產品設計核心。技嘉持續透過創新技術提升 PC 體驗，從 Ultra Durable™ 超耐久設計所代表的穩定與可靠性，到為極限效能而生的 Super Overclock 系列，以及重新定義組裝體驗的 Project STEALTH 概念，皆展現技嘉持續突破傳統 PC 設計框架的品牌精神。