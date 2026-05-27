GIGABYTE ฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งนวัตกรรมที่ได้รับความไว้วางใจ พร้อมมุ่งสู่อนาคตของโลกคอมพิวเตอร์

News provided by

GIGABYTE

27 May, 2026, 09:01 CST

ไทเป 27 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- GIGABYTE แบรนด์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลก ร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปีในปี 2569 นี้ GIGABYTE ได้เติบโตและพัฒนาเคียงคู่กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมาโดยตลอด นับตั้งแต่ปี 2529 เป็นต้นมา ตั้งแต่ยุคบุกเบิกของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปจนถึงยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมทั้งยังคงเดินหน้ากำหนดนิยามใหม่ให้กับประสิทธิภาพ ความเสถียร และประสบการณ์ของผู้ใช้งานอย่างไม่หยุดยั้ง และ GIGABYTE ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนอนาคตของการประมวลผลอัจฉริยะ ทั้งในตลาดระดับองค์กรและตลาดผู้บริโภคทั่วไปด้วยการสนับสนุนจากระบบนิเวศ AI ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระบบคลาวด์ไปจนถึงเอดจ์

หัวใจสำคัญของการเดินทางตลอด 40 ปีนี้คือ ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการทำให้เทคโนโลยีมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ทรงพลังยิ่งขึ้น และใช้งานได้จริงสำหรับผู้ใช้งานในชีวิตประจำวัน ซึ่งในตลอดหลายปีที่ผ่านมา GIGABYTE ได้นำเสนอนวัตกรรมอันโดดเด่นที่กำหนดนิยามของแต่ละยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ Ultra Durable™ อันเลื่องชื่อ ซีรีส์ Super Overclock ที่เน้นประสิทธิภาพ และแนวคิด Project STEALTH สุดล้ำที่ทำให้การประกอบพีซีดูสะอาดตาและเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

ความมุ่งมั่นในระยะยาวนี้ยังทำให้ GIGABYTE ได้รับการยอมรับจากรางวัลระดับโลกชั้นนำมากมาย รวมถึง CES Innovation Awards, COMPUTEX Best Choice Awards, Red Dot Design Awards และ iF Design Awards รางวัลอันทรงเกียรติเหล่านี้ที่ครอบคลุมทั้งในด้านเทคโนโลยี ประสิทธิภาพ การออกแบบ และประสบการณ์ผู้ใช้เหล่านี้ ล้วนถือเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของ GIGABYTE ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความคาดหวังของทั้งผู้ใช้งานและอุตสาหกรรมระดับโลก

ในขณะที่ GIGABYTE เฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ วันครบรอบ 40 ปียังถือเป็นช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันร่วมกับชุมชนทั่วโลกที่ได้ประกอบ เล่น สร้างสรรค์ และเติบโตมาพร้อมกับแบรนด์ โดย GIGABYTE ไม่เพียงแต่เฉลิมฉลองตำนาน 40 ปีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิสัยทัศน์สำหรับประสบการณ์การเล่นเกม การสร้างสรรค์ผลงาน AI และการประมวลผลรุ่นถัดไป ภายใต้ธีมของแคมเปญ "ENTER INFINITY"

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเดินทางครั้งนี้ GIGABYTE จะเปิดตัวแคมเปญ My Perfect Setup เพื่อเชิญชวนให้ผู้ใช้งานมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวของตนเองกับ GIGABYTE และสลักชื่อลงบนหอเกียรติยศครบรอบ 40 ปี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีโอกาสลุ้นรับเมนบอร์ดรุ่นลิมิเต็ดเอดิชันฉลองครบรอบ 40 ปี และชุดของขวัญครบรอบ 40 ปี ค้นพบเทคโนโลยีอันเป็นหมุดหมายสำคัญและนวัตกรรมที่ก้าวล้ำเพิ่มเติมได้ที่ GIGABYTE │ ENTER INFINITY

