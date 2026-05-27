GIGABYTE: Kỷniệm 40 năm đổi mới bền vững và hướng tới tương lai của ngành điện toán

ĐÀI BẮC, ngày 27 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, kỷ niệm 40 năm thành lập trong năm 2026. Kể từ năm 1986, GIGABYTE đã phát triển cùng với ngành công nghệ, từ sự bùng nổ của máy tính cá nhân đến kỷ nguyên AI, liên tục định nghĩa lại hiệu suất, độ ổn định và trải nghiệm người dùng. Được hỗ trợ bởi hệ sinh thái AI toàn diện từ đám mây đến biên, GIGABYTE tiếp tục thúc đẩy tương lai của điện toán thông minh tại các thị trường doanh nghiệp và người tiêu dùng.

GIGABYTE kỷ niệm 40 năm đổi mới đáng tin cậy và hướng tới tương lai của ngành điện toán

Trọng tâm trong hành trình 40 năm này là cam kết nhất quán trong việc giúp công nghệ trở nên đáng tin cậy hơn, mạnh mẽ hơn và thiết thực hơn đối với người dùng hằng ngày. Trong những năm qua, GIGABYTE đã liên tục giới thiệu những đổi mới mang tính biểu tượng, định hình từng thế hệ sản phẩm, bao gồm thiết kế Ultra Durable™ nổi tiếng, dòng Super Overclock tập trung vào hiệu năng và ý tưởng đột phá Project STEALTH nhằm mang đến trải nghiệm lắp ráp PC gọn gàng và thân thiện hơn với người dùng.

Cam kết dài hạn đó cũng giúp GIGABYTE giành được sự công nhận từ các giải thưởng toàn cầu danh giá như CES Innovation Awards, COMPUTEX Best Choice Awards, Red Dot Design Awards và iF Design Awards. Trải dài trên các lĩnh vực công nghệ, hiệu năng, thiết kế và trải nghiệm người dùng, những giải thưởng này khẳng định năng lực của GIGABYTE trong việc tạo ra các sản phẩm đáp ứng kỳ vọng của cả người dùng lẫn ngành công nghệ toàn cầu.

Khi GIGABYTE kỷ niệm cột mốc quan trọng này, lễ kỷ niệm 40 năm cũng trở thành khoảnh khắc chung với cộng đồng toàn cầu, những người đã lắp ráp PC, chơi game, sáng tạo nội dung và phát triển cùng với thương hiệu. Dưới chủ đề chiến dịch "ENTER INFINITY", GIGABYTE không chỉ tôn vinh di sản 40 năm của mình mà còn khẳng định tầm nhìn dành cho thế hệ trải nghiệm chơi game, sáng tạo nội dung, AI và điện toán tiếp theo.

Để đánh dấu hành trình này, GIGABYTE sẽ triển khai chiến dịch "My Perfect Setup", mời người dùng chia sẻ những câu chuyện của họ cùng GIGABYTE và ghi tên mình trên Bức tường danh vọng kỷ niệm 40 năm. Người tham gia sẽ có cơ hội giành được Bo mạch chủ phiên bản giới hạn kỷ niệm 40 năm cùng Bộ quà tặng kỷ niệm 40 năm. Khám phá thêm các cột mốc công nghệ và những đổi mới đột phá tại GIGABYTE │ ENTER INFINITY.

