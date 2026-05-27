타이베이, 2026년 5월 27일 /PRNewswire/ -- 세계적인 컴퓨터 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 2026년 창립 40주년을 맞이한다. 1986년 설립 이후 기가바이트는 개인용 PC의 대중화 시대부터 AI 시대에 이르기까지 기술 산업과 함께 발전해 왔으며, 성능과 안정성, 사용자 경험을 지속적으로 새롭게 정의해 왔다. 클라우드부터 엣지까지 아우르는 포괄적인 AI 생태계를 기반으로 기가바이트는 기업 및 소비자 시장 전반에서 지능형 컴퓨팅의 미래를 계속해서 주도하고 있다.

이 40년 여정의 중심에는 고객이 신뢰할 수 있는 기술과, 강력하며, 실용성에 대한 흔들림 없는 노력이 있다. 지난 수십년간 기가바이트는 유명한 울트라 듀러블™(Ultra Durable™) 디자인, 성능 중심의 슈퍼 오버클럭(Super Overclock) 시리즈, 더 깔끔하고 사용자 친화적인 PC 구축을 위한 획기적인 프로젝트 스텔스(Project STEALTH) 개념을 포함하여 각 세대를 정의하는 혁신을 지속적으로 선보였다.

기가바이트, 40년간의 신뢰를 기반으로 한 혁신과 컴퓨팅의 미래를 증명하다

이러한 오랜 집념과 노력은 기가바이트가 CES 이노베이션 어워드(CES Innovation Awards), COMPUTEX 베스트 초이스 어워드(COMPUTEX Best Choice Awards), 레드 닷 디자인 어워드(Red Dot Design Awards), iF 디자인 어워드(iF Design Awards)를 포함한 세계 유수의 상들을 수상하는 결실로 이어졌다. 기술, 성능, 디자인 및 사용자 경험을 아우르는 이 영예들은 고객과 글로벌 업계 모두를 만족시키는 기가바이트의 능력을 다시 한 번 입증시켰다.

기가바이트 역사의 새로운 한 페이지를 장식하는, 이번 40주년은 브랜드와 함께 즐기고, 성장해 온 글로벌 커뮤니티와 함께 축하하는 뜻깊은 순간이다. '엔터 인피니티'라는 캠페인 테마 하에 기가바이트는 40년의 유산뿐만 아니라 차세대 게이밍, 크리에이션, AI 및 컴퓨팅 경험에 대한 비전도 함께 공유한다.

이 여정을 기념하기 위해 기가바이트는 마이 퍼펙트 셋업(My Perfect Setup) 캠페인을 출시하여 사용자들이 기가바이트와의 이야기를 공유하고 40주년 명예의 전당(40th Anniversary Wall of Fame)에 이름을 새길 수 있도록 초대할 예정이다. 또한, 참가자들에게 40주년 한정판 메인보드(40th Anniversary Limited-Edition Motherboard)와 40주년 기프트 팩(40th Anniversary Gift Pack)을 받을 수 있는 행운의 기회를 제공한다. 기가바이트│엔터 인피니티에서 더 많은 독보적인 기술력과 획기적인 혁신을 살펴볼 수 있다.

SOURCE GIGABYTE