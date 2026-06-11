GIGABYTE celebra su 40.º aniversario en COMPUTEX 2026 con innovaciones galardonadas en IA, gaming y diseño

TAIPÉI, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, cerró su participación en COMPUTEX 2026 con varios productos reconocidos por medios internacionales y entidades del sector. Bajo el lema de su 40.º aniversario, «ENTER INFINITY», la compañía presentó sus avances en inteligencia artificial, gaming, diseño de producto y experiencia de usuario, que recibieron varios premios «Best of COMPUTEX», distinciones «Editor's Choice» y otros galardones del sector.

GIGABYTE Celebrates 40 Years of Milestone at COMPUTEX 2026 with Award-Winning AI, Gaming, and Design Showcases

La gran protagonista del evento fue la placa base X870E AORUS INFINITY NEXT, que obtuvo un amplio reconocimiento por parte de la prensa internacional gracias a su combinación de ingeniería inspirada en el espacio, tecnologías térmicas avanzadas y una estética distintiva. Entre sus características destacadas se encuentran el uso de materiales térmicos empleados en propulsores de cohetes, tecnologías de impresión 3D en metal, una estructura AI Gyroid que incrementa la superficie de disipación térmica en hasta un 44 % y un sistema de alimentación de 64 fases capaz de suministrar hasta 5120 amperios. La publicación «Tom's Hardware» elogió la placa base por incorporar «soluciones de ingeniería térmica de nivel aeroespacial nunca antes utilizadas y una estética inédita». La presentación también amplió la serie INFINITY, que abarca placas base, tarjetas gráficas, periféricos gamingy cajas, extendiendo la visión de ENTER INFINITY a todo el ecosistema de configuraciones de PC.

GIGABYTE también mostró cómo las tecnologías de inteligencia artificial y gaming convergen en su ecosistema. Las soluciones AI TOP, AI PC y la galardonada AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX ejemplificaron cómo las capacidades de IA local pueden escalar desde tareas de productividad personal hasta flujos de trabajo avanzados basados en IA. Por su parte, el portátil gamingAORUS MASTER 16 AI, distinguido con el premio COMPUTEX Best Choice, puso de relieve la apuesta de GIGABYTE por ofrecer experiencias de juego inteligentes y de alto rendimiento. La empresa también amplió su catálogo de monitores con el FM275K16P, el primer monitor gamingMini LED multimodo de 27 pulgadas y resolución 5K del mundo, reconocido por la prensa especializada, lo que consolida aún más su liderazgo en tecnologías de visualización de última generación.

La innovación en el diseño fue otro de los ejes fundamentales a lo largo de toda la exhibición. Desde la galardonada tarjeta gráfica AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD hasta el ecosistema de PC sin cables STEALTH, GIGABYTE demostró cómo una ingeniería orientada al rendimiento y una estética de primera calidad pueden coexistir en las plataformas de juego modernas. Esa misma filosofía de diseño se reflejó en el propio espacio de exhibición de ENTER INFINITY. Gracias a una arquitectura de stand modular, sistemas de visualización reutilizables y una planificación operativa orientada a la sostenibilidad, GIGABYTE creó una experiencia de exhibición envolvente, reconocida con la certificación ECOBooth Sustainable Exhibition de COMPUTEX 2026, que demuestra cómo un diseño bien concebido puede contribuir tanto a la implicación del visitante como a la responsabilidad medioambiental.

En el marco de su 40.º aniversario, ENTER INFINITY refleja tanto un hito como una visión de futuro que integra inteligencia artificial, gaming, diseño y sostenibilidad para dar forma a la próxima generación de informática inteligente. Para obtener más información, visite el sitio web oficial.

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