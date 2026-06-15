GIGABYTE célèbre ses 40 ans d'existence au salon COMPUTEX 2026 en présentant ses innovations primées dans les domaines de l'IA, du gaming et du design

TAIPEI, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, leader mondial dans le domaine de l'informatique, a clôturé le salon COMPUTEX 2026 avec plusieurs produits salués par les médias internationaux et les organisations du secteur. Présentée sous le thème du 40e anniversaire « ENTER INFINITY », cette exposition a mis en avant les avancées dans les domaines de l'intelligence artificielle, des jeux vidéo, de la conception de produits et de l'expérience utilisateur, et a remporté de nombreux prix « Best of COMPUTEX », distinctions « Editor's Choice » et récompenses du secteur.

GIGABYTE Celebrates 40 Years of Milestone at COMPUTEX 2026 with Award-Winning AI, Gaming, and Design Showcases

La carte mère X870E AORUS INFINITY NEXT était la vedette de cette présentation. Elle a été encensée par la presse internationale pour sa conception inspirée de l'espace, ses technologies thermiques de pointe et son esthétique unique. Dotée de matériaux thermiques de qualité digne des propulseurs de fusée, de technologies imprimée en 3D métallique, d'une structure gyroïde basée sur l'IA qui augmente la surface de refroidissement jusqu'à 44 % et d'une conception d'alimentation à 64 phases capable de fournir jusqu'à 5 120 ampères, cette carte mère a été saluée par Tom's Hardware comme étant « dotée d'une ingénierie thermique de niveau spatial inédite et d'une esthétique jamais vue auparavant ». Ce lancement a également marqué le début de la gamme INFINITY au sens large, qui comprend des cartes mères, des cartes graphiques, des périphériques de jeu et des boîtiers, étendant ainsi la vision « ENTER INFINITY » à l'ensemble de l'écosystème de l'assemblage de PC.

GIGABYTE a également montré comment les technologies d'IA et de jeu convergent au sein de son écosystème. Les solutions AI TOP, les PC IA et l'AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX primés à plusieurs reprises ont montré l'étendue des capacités d'IA locales évolutives, allant de la productivité personnelle aux flux de travail IA avancés. L'ordinateur portable de jeu AORUS MASTER 16 AI, lauréat du prix COMPUTEX Best Choice, a mis en évidence la volonté de GIGABYTE de proposer des expériences de jeu intelligentes et très performantes. L'entreprise a également élargi sa gamme d'écrans avec le FM275K16P, salué par la presse et considéré comme le premier moniteur de jeu Multi-Mode Mini LED 5K de 27 pouces au monde, renforçant ainsi son leadership dans le domaine des technologies d'affichage de nouvelle génération.

L'innovation en matière de design est restée un autre axe prioritaire tout au long de l'événement. De la carte graphique primée AORUS GeForce RTX™5080 INFINITY WOOD à l'écosystème PC sans câble visible STEALTH, GIGABYTE a démontré dans quelle mesure une conception axée sur les performances et une esthétique haut de gamme peuvent coexister sur les plateformes de jeu modernes. Cette même philosophie de conception s'est étendue à l'exposition ENTER INFINITY elle-même. Grâce à une architecture modulaire des stands, à des systèmes d'affichage réutilisables et à une planification opérationnelle durable, GIGABYTE a créé une expérience d'exposition captivante qui a obtenu la certification COMPUTEX 2026 ECOBooth Sustainable Exhibition, preuve qu'une conception bien pensée peut à la fois favoriser l'engagement des visiteurs et respecter l'environnement.

Pour le 40e anniversaire de GIGABYTE, ENTER INFINITY incarne à la fois une étape importante et une vision d'avenir, en associant intelligence artificielle, jeux vidéo, design et développement durable pour façonner la prochaine génération de l'informatique intelligente. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel.

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