GIGABYTE ฉลองวาระครบรอบ 40 ปีที่งาน COMPUTEX 2026 ด้วยการจัดแสดงความก้าวหน้าในด้าน AI เกมมิ่ง และงานออกแบบที่คว้ารางวัลมากมาย

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GIGABYTE

12 Jun, 2026, 14:01 CST

ไทเป, 12 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- GIGABYTE แบรนด์คอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลกปิดฉากการเข้าร่วมงาน COMPUTEX 2026 ด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายรายการที่ได้รับการยอมรับจากสื่อระดับนานาชาติและองค์กรในอุตสาหกรรม ภายใต้ธีมเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ENTER INFINITY การจัดแสดงครั้งนี้ได้นำเสนอความก้าวหน้าในด้าน AI เกมมิ่ง การออกแบบผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งได้รับรางวัลและการยกย่องมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรางวัล Best of COMPUTEX, รางวัล Editor's Choice และรางวัลเกียรติยศจากภาคอุตสาหกรรม

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GIGABYTE ฉลองวาระครบรอบ 40 ปีที่งาน COMPUTEX 2026 ด้วยการจัดแสดงความก้าวหน้าในด้าน AI เกมมิ่ง และงานออกแบบที่คว้ารางวัลมากมาย
GIGABYTE ฉลองวาระครบรอบ 40 ปีที่งาน COMPUTEX 2026 ด้วยการจัดแสดงความก้าวหน้าในด้าน AI เกมมิ่ง และงานออกแบบที่คว้ารางวัลมากมาย

การจัดแสดงครั้งนี้นำโดยเมนบอร์ด X870E AORUS INFINITY NEXT ซึ่งได้รับการยอมรับจากสื่อนานาชาติอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการผสมผสานระหว่างการวิศวกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอวกาศ เทคโนโลยีการระบายความร้อนขั้นสูง และความโดดเด่นด้านสุนทรียศาสตร์ในการออกแบบ เมนบอร์ดดังกล่าวมาพร้อมกับวัสดุระบายความร้อนเกรดเดียวกับที่ใช้ในระบบขับดันจรวด (rocket thruster) เทคโนโลยีการพิมพ์โลหะสามมิติ โครงสร้าง AI Gyroid Structure ที่ช่วยเพิ่มพื้นผิวสำหรับการระบายความร้อนได้สูงสุดถึง 44% และการออกแบบภาคจ่ายไฟแบบ 64 เฟส ที่สามารถจ่ายกระแสไฟได้สูงสุดถึง 5,120 แอมป์ เมนบอร์ดรุ่นนี้ได้รับคำชื่นชมจาก Tom's Hardware ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ "อัดแน่นไปด้วยวิศวกรรมการระบายความร้อนระดับอวกาศที่ไม่เคยถูกนำมาใช้มาก่อน รวมทั้งรูปลักษณ์การออกแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน" การเปิดตัวครั้งนี้ยังได้เผยโฉม INFINITY Series ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ด การ์ดจอ อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเกมมิ่ง และเคสคอมพิวเตอร์ เพื่อต่อยอดวิสัยทัศน์ ENTER INFINITY ให้ขยายสู่ระบบนิเวศการประกอบพีซีอย่างครบวงจร

GIGABYTE ยังได้สาธิตให้เห็นว่าเทคโนโลยี AI และเกมมิ่งกำลังเข้ามาบรรจบกันภายในระบบนิเวศของบริษัทอย่างไร โดยโซลูชัน AI TOP, คอมพิวเตอร์ AI PC และ AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX ซึ่งได้รับรางวัล ของแบรนด์ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการประมวลผล AI ภายในเครื่อง (local AI) แบบปรับขนาดได้ ตั้งแต่การใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลไปจนถึงกระบวนการทำงานด้าน AI ขั้นสูง แล็ปท็อปเกมมิ่ง AORUS MASTER 16 AI ซึ่งได้รับรางวัล COMPUTEX Best Choice Award ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ GIGABYTE ในการส่งมอบประสบการณ์เกมมิ่งที่ทั้งชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพสูง บริษัทยังได้ขยายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ด้านจอภาพด้วย FM275K16P ซึ่งได้รับการยอมรับจากสื่อมวลชน โดยเป็นจอมอนิเตอร์เกมมิ่ง Mini LED ที่รองรับ Multi-Mode ขนาด 27 นิ้ว ความละเอียด 5K รุ่นแรกของโลก ยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ตำแหน่งผู้นำของบริษัทในด้านเทคโนโลยีจอภาพยุคถัดไป

นวัตกรรมด้านการออกแบบยังคงเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญตลอดการจัดแสดงครั้งนี้ ตั้งแต่การ์ดจอ AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD ที่ได้รับรางวัล ไปจนถึงระบบนิเวศพีซีแบบซ่อนสายเชื่อมต่อภายใน STEALTH โดย GIGABYTE ได้แสดงให้เห็นว่า วิศวกรรมที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความสวยงามด้านการออกแบบระดับพรีเมียมสามารถอยู่ร่วมกันได้บนแพลตฟอร์มเกมมิ่งสมัยใหม่ ปรัชญาด้านการออกแบบเดียวกันนี้ยังถูกถ่ายทอดสู่พื้นที่จัดแสดง ENTER INFINITY เองด้วย ทั้งนี้ ด้วยการใช้สถาปัตยกรรมบูธจัดแสดงแบบโมดูลาร์ ระบบจัดแสดงที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ และการวางแผนการดำเนินงานที่คำนึงถึงความยั่งยืน GIGABYTE ได้สร้างสรรค์ประสบการณ์การเข้าชมงานที่น่าสนใจและชวนให้มีส่วนร่วม ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดแสดงนิทรรศการอย่างยั่งยืน ECOBooth (ECOBooth Sustainable Exhibition Certification) ในงาน COMPUTEX 2026 โดยแสดงให้เห็นว่าการออกแบบที่ผ่านการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบสามารถส่งเสริมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมงานและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันได้

ในโอกาสที่ GIGABYTE ฉลองโอกาสครบรอบ 40 ปี ENTER INFINITY ไม่ได้เป็นเพียงการสะท้อนถึงหมุดหมายสำคัญของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นวิสัยทัศน์สู่อนาคต ที่นำทั้ง AI เกมมิ่ง การออกแบบ และความยั่งยืนมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมกำหนดทิศทางของการประมวลผลอัจฉริยะยุคถัดไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการ

SOURCE GIGABYTE

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