타이베이 2026년 6월 12일 /PRNewswire/ -- 세계적인 컴퓨터 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 컴퓨텍스(COMPUTEX) 2026을 성황리에 마무리했다. 동시에 다수 제품이 국제 미디어와 업계 기관들에게 호평을 받았다. 창립 40주년 기념 테마인 엔터 인피니티(ENTER INFINITY) 아래 펼쳐진 이번 전시에서는 AI와 게이밍, 제품 디자인, 사용자 경험 전반에 걸친 혁신 기술을 전면에 내세웠으며, 제품 다수가 컴퓨텍스 베스트 오브(COMPUTEX Best of) 어워드, 에디터스 초이스(Editor's Choice) 수상 명단에 대거 이름을 올리는 쾌거를 달성했다.

기가바이트, 창사 40주년 맞아 컴퓨텍스 2026 수상작 AI•게이밍, 디자인 전시

전시의 중심에는 X870E AORUS INFINITY NEXT 메인보드가 있었다. 이 제품은 우주에서 영감을 받은 엔지니어링과 첨단 열 관리 기술, 차별화된 디자인을 결합해 국제 미디어로부터 폭넓은 호평을 이끌어 냈다. 로켓 추진기급 열전도 소재, 3D 금속 프린팅 기술, 냉각 표면적을 최대 44%까지 증가시키는 AI Gyroid Structure, 최대 5120암페어를 공급할 수 있는 64페이즈 전원 설계를 갖춘 이 메인보드는 톰즈 하드웨어(Tom's Hardware)로부터 "지금까지 사용된 적 없는 우주항공급 열 설계 기술과 전례 없는 미학적 디자인으로 가득한 제품"이라는 평가를 받았다. 이번 출시에서는 메인보드, 그래픽카드, 게이밍 주변기기, 섀시를 망라한 INFINITY Series도 함께 공개됐다. 이로서 엔터 인피니티라는 비전이 PC 빌드 생태계 전반으로 자연스럽게 결합되는 발판을 마련했다.

또한 기가바이트는 자사 생태계 전반에서 AI와 게이밍 기술이 융합되는 모습도 선보였다. AI TOP 솔루션과 AI PC, 수상 경력에 빛나는 AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX는 개인 생산성 향상부터 고급 AI 워크플로우까지 확장 가능한 로컬 AI 역량을 제시했다. 컴퓨텍스 베스트 초이스 어워드(COMPUTEX Best Choice Award)를 수상한 AORUS MASTER 16 AI 게이밍 노트북은 차세대 지능형 고성능 게이밍 경험을 선사하려는 기가바이트의 확고한 기술 철학을 담아냈다. 이와 함께 세계 최초 27인치 5K 멀티모드 Mini LED 게이밍 모니터인 FM275K16P를 선보이며 디스플레이 라인업을 한층 강화했다. 이 제품 역시 미디어로부터 높은 평가를 받으며 차세대 디스플레이 기술 분야에서 기가바이트의 리더십을 더욱 공고히 했다.

디자인 혁신 역시 이번 전시의 핵심 주제 가운데 하나였다. 수상 경력에 빛나는 AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD 그래픽카드부터 후면 커넥터 방식의 깔끔한 STEALTH PC 생태계에 이르기까지, 기가바이트는 성능 중심의 엔지니어링과 프리미엄 디자인이 현대 게이밍 플랫폼 전반에서 조화를 이룰 수 있음을 입증했다. 이 같은 디자인 철학은 ENTER INFINITY 전시 공간 자체에도 적용됐다. 기가바이트는 모듈형 부스 구조, 재사용 가능한 전시 시스템, 지속 가능한 운영 계획을 통해 관람객의 몰입도를 높이는 전시 분위기를 연출했으며 그 결과 컴퓨텍스 2026 에코부스 지속가능 전시 인증(COMPUTEX 2026 ECOBooth Sustainable Exhibition Certification)을 획득하기도 했다. 사려 깊은 공간 설계가 관람객의 적극적인 참여와 기업의 환경적 책임까지 실현할 수 있음을 보여준 사례였다.

기가바이트가 창립 40주년을 맞이한 가운데 엔터 인피니티는 단순한 기념비적 이정표가 아니라 미래를 향한 비전이었다. 여기에는 AI, 게이밍, 디자인, 지속가능성을 하나로 결합해 차세대 지능형 컴퓨팅의 미래를 만들어가겠다는 방향성이 담겨 있다. 자세한 내용은 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

SOURCE GIGABYTE