ロサンゼルス、2026年3月4日 /PRNewswire/ -- 世界有数のPCブランドであるGIGABYTEは本日、株式会社カプコンとの新たなコラボレーションを発表しました。これは、 2026年2月27日発売予定である 象徴的な サバイバルホラーシリーズ バイオハザード™ のメインシリーズ第9作目 バイオハザード™ レクイエム の発売を記念したものです。このたびの パートナーシップの一環として、GIGABYTEは本作にインスパイアされた期間限定のカスタムPCセットアップのプレゼント、およびプレイヤーの没入体験を高めることを目的とした限定のモニターゲームバンドルを発表しました。

GIGABYTE、Capcomとのコラボで バイオハザード™ レクイエム にインスパイアされたカスタムPC体験を実現

今回のコラボで目玉となるのは、「Umbrella Corporation - レベル3アクセス」カスタムリグプレゼントです。Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICEマザーボードとGeForce RTX 5080 AERO OC SFFグラフィックスカードを搭載した、世界に一台だけの完全組み立て済みデスクトップです。 バイオハザードレクイエム のビジュアルアイデンティティと雰囲気からインスピレーションを得たこのカスタムリグは、テーマに沿ったGIGABYTE C102 GLASS ICEケースデザインを採用し、カスタムGIGABYTE MO27Q28Gゲーミングモニターを組み合わせてセットアップを完成させました。コラボのメインとして作られた本カスタムリグは、バイオハザードレクイエム のビジュアルトーンと迫力を、プレイやディスプレイ、没入感を求めて設計されたプレミアムなPC環境として体現しています。

このプレゼントキャンペーンは、期間限定として2026年3月2日から3月31日まで、公式キャンペーンウェブサイトを通じて実施されます。ファンは購入せずとも応募可能で、カスタムリグが当選するチャンスを得られます。この体験は、プレイヤーとPC愛好者の双方をコラボにいざなうのと同時に、GIGABYTEのプレミアムなハードウェアへの職人技と細部へのこだわりを際立たせるよう企画されました。

カスタムリグプレゼントに加えて、GIGABYTEでは、 バイオハザードレクイエム のゲームバンドルに、対象のGIGABYTEゲーミングモニター（AORUS FO27Q2、AORUS FV43U、AORUS CO49DQ、MO27Q28G、MO27Q28GR、MO27Q2A、MO27U2、MO32U、M27Q、M27Q2、M27Q3、M27UP、M28U、GS27QA、GS32QCA、S55Uを含む）をセットにしてご用意しております。期間は2026年2月20日から2026年3月31日までです。 対象モデルをお買い上げのお客様は、GIGABYTEの公式引き換えプラットフォームからデジタルゲームコードを引き換えることができ、ディスプレイのアップグレードにさらなる価値を付加することができます。

中でも注目のモニターMO27Q28Gは、 第4世代 WOLEDパネルを搭載し、リフレッシュレート280Hz、応答速度0.03msを実現しました。バイオハザードレクイエム の背筋が凍る恐怖と死を賭したアクションを体験するのに最適なモニターの1つです。本バンドルは、より多くのプレイヤーがゲームを体験しつつ、GIGABYTEの高性能ゲーミングモニターのラインナップも楽しめるという、今回のプレゼント企画をさらに充実させた内容になっています。

プレゼントの応募期間、対象モニターモデル、引き換え方法などの詳細については、 GIGABYTE公式キャンペーン ウェブサイト をご覧ください。

