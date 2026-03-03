GIGABYTE collabore avec Capcom sur une expérience PC personnalisée inspirée de Resident Evil™ Requiem

LOS ANGELES, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, le leader mondial de l'informatique, a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration avec Capcom pour célébrer la sortie prochaine de Resident Evil™ Requiem, le neuvième volet de la série emblématique de survival horror Resident Evil™, qui sera lancé le 27 février 2026. Dans le cadre de ce partenariat, GIGABYTE propose une offre limitée de configuration PC personnalisée inspirée du jeu, ainsi qu'un bundle de jeu pour certains moniteurs conçu pour rapprocher les joueurs de l'expérience.

En tête d'affiche de cette collaboration, le concours « Umbrella Corporation - LEVEL 3 ACCESS » Custom Rig Giveaway propose un ordinateur de bureau unique et entièrement construit avec une carte mère Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE et une carte graphique GeForce RTX 5080 AERO OC SFF. S'inspirant de l'identité visuelle et de l'atmosphère de Resident Evil™ Requiem, le système personnalisé comprend un châssis GIGABYTE C102 GLASS ICE et un moniteur de jeu GIGABYTE MO27Q28G pour compléter l'installation. Construit comme une pièce maîtresse de la collaboration, le rig personnalisé apporte le ton visuel et l'intensité de Resident Evil™ Requiem dans une configuration PC haut de gamme conçue pour le jeu, l'affichage et l'immersion.

L'offre sera valable pour une durée limitée, du 2 mars 2026 au 31 mars 2026, sur le site officiel de la campagne, où les fans pourront participer pour avoir une chance de gagner la configuration personnalisée sans avoir à l'acheter. L'expérience est conçue pour inviter les joueurs et les passionnés de PC à s'engager dans la collaboration tout en soulignant la qualité de fabrication du matériel de GIGABYTE et l'attention portée aux détails.

En plus de ce cadeau, GIGABYTE offrira également un pack de jeu Resident Evil™ Requiem avec certains moniteurs de jeu GIGABYTE, notamment AORUS FO27Q2, AORUS FV43U, AORUS CO49DQ, MO27Q28G, MO27Q28GR, MO27Q2A, MO27U2, MO32U, M27Q, M27Q2, M27Q3, M27UP, M28U, GS27QA, GS32QCA et S55U, du 20 février 2026 au 31 mars 2026. Les clients qui achètent les modèles éligibles pourront échanger un code de jeu numérique via la plateforme officielle de réclamation de GIGABYTE, ce qui ajoute encore plus de valeur à la mise à niveau de leur écran.

Le moniteur MO27Q28G, doté d'un écran WOLED de 4e génération avec un taux de rafraîchissement de 280 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms, est l'un des moniteurs parfaits pour vivre la terreur qui fait froid dans le dos et l'action intense de Resident Evil™ Requiem. Ce bundle complète le cadeau en permettant à plus de joueurs de découvrir le jeu tout en profitant de la gamme de moniteurs de jeu haute performance de GIGABYTE.

Plus de détails sur la période de participation au concours, les modèles de moniteurs éligibles et les instructions de réclamation sont disponibles sur le site officiel de la campagne de GIGABYTE .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2920860/GIGABYTE_Collaborates_Capcom_Resident_Evil__Requiem_Inspired_Custom_PC_Experience.jpg