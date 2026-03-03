GIGABYTE colabora con Capcom en la experiencia de PC personalizada inspirada en Resident Evil™ Requiem

LOS ANGELES, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la empresa líder mundial en ordenadores, anunció hoy una nueva colaboración con Capcom para celebrar el próximo lanzamiento de Resident Evil™ Requiem, la novena entrega principal de la icónica serie de terror de supervivencia Resident Evil™ que se lanzará el 27 de febrero de 2026. Como parte de esta asociación, GIGABYTE presenta un sorteo por tiempo limitado de una configuración de PC personalizada inspirada en el juego, junto con un paquete exclusivo de juego para monitor diseñado para acercar a los jugadores a la experiencia.

Como punto culminante de la colaboración, se encuentra el sorteo de un equipo personalizado "Umbrella Corporation – ACCESO DE NIVEL 3": un ordenador de escritorio único y completamente ensamblado con una placa base Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE y una tarjeta gráfica GeForce RTX 5080 AERO OC SFF. Inspirado en la identidad visual y la atmósfera de Resident Evil™ Requiem, el equipo personalizado presenta un diseño de chasis temático GIGABYTE C102 GLASS ICE y se combina con un monitor gaming GIGABYTE MO27Q28G personalizado para completar la configuración. Creado como pieza central de la colaboración, el equipo personalizado incorpora el tono visual y la intensidad de Resident Evil™ Requiem en un equipo premium diseñado para jugar, visualizar y sumergirse.

El sorteo estará disponible por tiempo limitado, del 2 al 31 de marzo de 2026, a través del sitio web oficial de la campaña, donde los fans podrán participar para tener la oportunidad de ganar el equipo personalizado sin necesidad de compra. La experiencia está diseñada para invitar a jugadores y entusiastas de PC a participar en la colaboración y, al mismo tiempo, resaltar la calidad del hardware premium de GIGABYTE y su atención al detalle.

Además del obsequio del equipo personalizado, GIGABYTE también ofrecerá un paquete de juegos Resident Evil™ Requiem con monitores gaming GIGABYTE seleccionados, incluidos AORUS FO27Q2, AORUS FV43U, AORUS CO49DQ, MO27Q28G, MO27Q28GR, MO27Q2A, MO27U2, MO32U, M27Q, M27Q2, M27Q3, M27UP, M28U, GS27QA, GS32QCAy S55U, del 20 de febrero al 31 de marzo de 2026. Los clientes que adquieran modelos elegibles podrán canjear un código de juego digital a través de la plataforma oficial de canje de GIGABYTE, lo que añadirá aún más valor a su actualización de pantalla.

El monitor MO27Q28G, con panel WOLED de 4ª generación, frecuencia de actualización de 280 Hz y un tiempo de respuesta de 0,03 ms, es uno de los monitores perfectos para experimentar el terror escalofriante y la acción de alta intensidad de Resident Evil™ Requiem. Este paquete complementa el sorteo, permitiendo que más jugadores disfruten del juego mientras disfrutan de la línea de monitores gaming de alto rendimiento de GIGABYTE.

Encontrará más detalles sobre el período de participación, los modelos de monitores elegibles y las instrucciones para canjear el código en el sitio web oficial de la campaña de GIGABYTE.

