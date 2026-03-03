로스앤젤레스, 2026년 3월 4일 /PRNewswire/ -- 세계적인 컴퓨터 기업 기가바이트(GIGABYTE)가 3월 4일, 아이코닉한 서바이벌 호러 시리즈 레지던트 이블™(Resident Evil™)의 아홉 번째 메인 라인 작품인 레지던트 이블™ 레퀴엠(Resident Evil™ Requiem)의 2026년 2월 27일 출시를 기념해 캡콤(Capcom)과 새로운 협업을 진행한다고 발표했다. 이번 파트너십의 일환으로 기가바이트는 게임에서 영감을 받은 한정 기간 커스텀 PC 셋업 증정 이벤트와 함께, 플레이어의 몰입도를 높이기 위한 독점 모니터 게임 번들을 선보인다.

기가바이트, 캡콤과 협업해 레지던트 이블™ 레퀴엠 테마 커스텀 PC 경험 선보여

이번 협업의 핵심은 '엄브렐라 코퍼레이션 – 레벨 3 액세스(Umbrella Corporation – LEVEL 3 ACCESS)' 커스텀 PC의 증정 이벤트로, Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE 메인보드와 GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 그래픽카드를 탑재한 단 하나뿐인 완제품 데스크톱 PC다. 레지던트 이블 레퀴엠의 시각적 아이덴티티와 분위기에서 영감을 받아 디자인된 이 커스텀 PC는 테마형 GIGABYTE C102 GLASS ICE 섀시를 적용했으며, 커스텀 GIGABYTE MO27Q28G 게이밍 모니터와 함께 구성돼 완성도 높은 셋업을 구현한다. 이번 협업의 상징적 제품으로 제작된 이 커스텀 PC는 프리미엄 PC 환경 속에 레지던트 이블 레퀴엠의 강렬한 비주얼 톤과 긴장감을 구현해 플레이, 전시, 몰입을 모두 아우르는 경험을 제공한다.

증정 이벤트는 2026년 3월 2일부터 3월 31일까지 한정된 기간 동안 공식 캠페인 웹사이트를 통해 진행되며, 팬들은 별도의 구매 없이 응모할 수 있다. 이번 캠페인은 게이머와 PC 애호가들이 협업 콘텐츠를 직접 체험하도록 유도하는 동시에, 기가바이트 프리미엄 하드웨어의 정교한 장인정신과 디테일을 강조하는 데 초점을 맞췄다.

이와 함께 기가바이트는 2026년 2월 20일부터 3월 31일까지 일부 게이밍 모니터 구매 고객을 대상으로 레지던트 이블™ 레퀴엠 게임 번들을 제공하며, 대상 모델은 AORUS FO27Q2, AORUS FV43U, AORUS CO49DQ, MO27Q28G, MO27Q28GR, MO27Q2A, MO27U2, MO32U, M27Q, M27Q2, M27Q3, M27UP, M28U, GS27QA, GS32QCA, S55U가 포함된다. 해당 모델을 구매한 고객은 기가바이트 공식 리딤 플랫폼을 통해 디지털 게임 코드를 등록할 수 있으며, 이를 통해 디스플레이 업그레이드에 추가적인 가치를 더할 수 있다.

특히 MO27Q28G는 4세대 WOLED 패널, 280Hz 주사율, 0.03ms 응답속도를 갖춘 모델로, 레지던트 이블™ 레퀴엠의 오싹한 공포와 긴박한 액션을 생생하게 체험할 수 있는 최적의 모니터 중 하나다. 이번 번들은 커스텀 PC 증정 이벤트와 더불어 보다 많은 플레이어가 기가바이트의 고성능 게이밍 모니터 라인업과 함께 게임을 즐길 수 있도록 구성됐다.

증정 이벤트 응모 기간, 대상 모니터 모델, 리딤 방법에 대한 자세한 내용은 기가바이트 공식 캠페인 웹사이트에서 확인할 수 있다.

SOURCE GIGABYTE