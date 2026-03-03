GIGABYTE arbeitet mit Capcom an einem von Resident Evil™ Requiem inspirierten benutzerdefinierten PC-Erlebnis zusammen

LOS ANGELES, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, das weltweit führende Computerunternehmen, gab heute eine neue Zusammenarbeit mit Capcom bekannt, um die bevorstehende Veröffentlichung von Resident Evil™ Requiem zu feiern, dem neunten Teil der kultigen Resident Evil™ Survival-Horror-Serie, der am 27. Februar 2026 erscheint. Im Rahmen dieser Partnerschaft startet GIGABYTE eine zeitlich begrenzte Verlosung eines vom Spiel inspirierten Custom-PC-Setups sowie ein exklusives Spielebundle für ausgewählte Monitore, das Spieler noch näher an das Erlebnis heranführt.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Verlosung des „Umbrella Corporation - LEVEL 3 ACCESS" Custom Rig, eines einzigartigen, vollständig montierten Desktop-PCs mit dem Motherboard Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE und der Grafikkarte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF. Inspiriert von der visuellen Identität und Atmosphäre von Resident Evil™ Requiem verfügt das Custom Rig über ein thematisch gestaltetes GIGABYTE C102 GLASS ICE-Gehäuse und wird durch einen GIGABYTE MO27Q28G Gaming-Monitor ergänzt, der das Setup abrundet. Als Herzstück der Zusammenarbeit überträgt das Custom Rig den visuellen Stil und die Intensität von Resident Evil™ Requiem auf ein hochwertiges PC-Setup, das zum Spielen, Präsentieren und intensiven Eintauchen konzipiert wurde.

Die Verlosung läuft für einen begrenzten Zeitraum vom 2. März 2026 bis zum 31. März 2026 über die offizielle Kampagnen-Website, auf der Fans die Chance haben, das Custom-Rig zu gewinnen, ohne etwas kaufen zu müssen. Das Erlebnis soll Spieler und PC-Begeisterte gleichermaßen dazu einladen, die Zusammenarbeit zu erleben und zugleich GIGABYTEs hochwertige Hardware sowie seine Liebe zum Detail hervorzuheben.

Zusätzlich zur Verlosung des Custom Rig bietet GIGABYTE vom 20. Februar 2026 bis zum 31. März 2026 auch ein Resident Evil™ Requiem-Spielbundle mit ausgewählten GIGABYTE Gaming-Monitoren an, darunter AORUS FO27Q2, AORUS FV43U, AORUS CO49DQ, MO27Q28G, MO27Q28GR, MO27Q2A, MO27U2, MO32U, M27Q, M27Q2, M27Q3, M27UP, M28U, GS27QA, GS32QCA und S55U. Kunden, die ein teilnahmeberechtigtes Modell kaufen, können über GIGABYTEs offizielle Einlöseplattform einen digitalen Spielecode einlösen und so den Mehrwert ihres Monitor-Upgrades zusätzlich steigern.

Der vorgestellte Monitor MO27Q28G mit dem WOLED-Panel der 4. Generation, 280 Hz Bildwiederholrate und 0,03 ms Reaktionszeit eignet sich ideal, um den beklemmenden Schrecken und die atemlose Action von Resident Evil™ Requiem zu erleben. Dieses Bundle ergänzt die Verlosung, indem es mehr Spielern die Möglichkeit gibt, das Spiel zu erleben und gleichzeitig GIGABYTEs leistungsstarke Gaming-Monitore zu nutzen.

Weitere Details zum Teilnahmezeitraum, den teilnahmeberechtigten Monitormodellen und den Einlösebedingungen finden Sie auf der offiziellen Kampagnen-Website von GIGABYTE.

