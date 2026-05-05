GIGABYTE คว้ารางวัล Red Dot Design Award ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านดีไซน์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ AI ระดับโลก
05 May, 2026, 15:53 CST
ไทเป, 5 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- GIGABYTE แบรนด์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลก ประกาศว่าไลน์กลุ่มผลิตภัณฑ์ AI ของบริษัทได้รับการยอมรับจากเวที Red Dot Design Award ครอบคลุมทั้งกลุ่มการ์ดจอ เมนบอร์ด และแล็ปท็อป ซึ่งสะท้อนถึงแนวทางที่เป็นเอกภาพในการพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งาน AI แบบประมวลผลภายในเครื่องหรือ local AI ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลเหล่านี้รองรับการใช้งานได้ทั้งด้านการเล่นเกมและงานด้านประสิทธิภาพ (productivity) พร้อมร่วมกันสร้างระบบนิเวศ AI ของ GIGABYTE ที่ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงได้ง่าย ประสิทธิภาพที่ทรงพลัง และความสะดวกในการใช้งาน
AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY มาพร้อมดีไซน์ระบบระบายความร้อนแบบใหม่ล่าสุด WINDFORCE Hyperburst ซึ่งออกแบบโดยใช้โครงสร้างการไหลผ่านแบบคู่ (double flow-through) ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ช่วยให้อากาศไหลผ่านได้ทั้งสองด้านของแผ่นหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อน จุดเด่นคือพัดลม Overdrive Fan ซึ่งมาพร้อมความสามารถควบคุมรอบพัดลมแบบอิสระ (independent fan curve) จะทำงานเมื่ออยู่ภายใต้ภาระโหลดหนักเพื่อเพิ่มการไหลเวียนอากาศ ส่งผลให้การ์ดจอสามารถรักษาประสิทธิภาพระดับ RTX 5090 ได้อย่างต่อเนื่อง แม้ต้องรองรับงาน AI ที่หนักหน่วงและการเล่นเกมระดับ AAA ในขณะเดียวกัน AORUS RTX 5060 Ti AI BOX มอบประสิทธิภาพระดับเดสก์ท็อปในรูปแบบกะทัดรัดและพกพาได้ ช่วยเสริมพลังการประมวลผลให้แล็ปท็อปสำหรับงาน AI การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ และการเล่นเกมที่ต้องการสมรรถนะสูง พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นประตูสู่โซลูชันการประมวลผลแบบเอดจ์ AI TOP ของ GIGABYTE
เมนบอร์ดที่ได้รับรางวัล แสดงให้เห็นถึงแนวทางของ GIGABYTE ในการลดความซับซ้อนของระบบประสิทธิภาพสูง ด้วยการปรับแต่งประสิทธิภาพ พลังงาน และอุณหภูมิแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง บนรุ่น X870 AORUS STEALTH ICE เทคโนโลยีเฉพาะ D5 Bionic Corsa ช่วยให้สามารถเร่งความเร็ว DDR5 ได้ด้วยคลิกเดียว ทำให้การใช้งานหน่วยความจำความเร็วสูงง่ายขึ้นและลดอุปสรรคในการปรับแต่งขั้นสูง ส่วนรุ่น X870E AORUS XTREME X3D AI TOP, X870E AORUS MASTER X3D ICE และ X870E AERO X3D WOOD ได้ผสาน X3D Turbo Mode 2.0 ซึ่งใช้โมเดลโอเวอร์คล็อกด้วย AI แบบไดนามิก (dynamic AI overclocking model) ที่ผ่านการฝึกด้วยบิ๊กดาต้า เพื่อปรับแต่งค่าการทำงานให้เหมาะสมกับโปรเซสเซอร์แต่ละตัวโดยอัตโนมัติได้แบบเรียลไทม์
ระบบนิเวศ AI นี้ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของฮาร์ดแวร์ ด้วยการนำ local AI เข้ามาใกล้การใช้งานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ผ่านการออกแบบที่ลื่นไหลและไม่รบกวนการใช้งาน บนอุปกรณ์อย่าง GIGABYTE AERO X16, Copilot+ PC และ GIGABYTE GAMING A16 PRO มี GiMATE ที่เป็นเอเจนต์ AI เฉพาะของ GIGABYTE ช่วยรวบรวมขีดความสามารถด้าน AI ที่หลากหลายไว้ในระบบเดียว ซึ่งปรับการทำงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ ในขณะที่ช่วยลดความจำเป็นในการควบคุมด้วยตนเองให้น้อยที่สุด พร้อมกันนี้ GiMATE Creator และ Coder ยังช่วยต่อยอดประสบการณ์ดังกล่าว โดยรองรับทั้งงานสร้างสรรค์และงานระดับมืออาชีพ ทำให้การเข้าถึง local AI เป็นเรื่องง่ายขึ้น และผสานเข้ากับการทำงานในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม GIGABYTE AWARD เพื่อดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด
