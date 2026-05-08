GIGABYTE remporte le Red Dot Design Award pour l'ensemble de sa gamme de produits IA

TAIPEI, 8 mai 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la première marque mondiale d'ordinateurs, annonce que sa gamme de produits IA a été récompensée par le Red Dot Design Award dans les catégories des cartes graphiques, des cartes mères et des ordinateurs portables, ce qui met en évidence une approche cohérente de la façon dont l'IA locale est conçue et expérimentée. Ces produits primés prennent en charge les scénarios de jeu et de productivité, formant l'écosystème IA de GIGABYTE en mettant l'accent sur l'accessibilité, les performances et la facilité d'utilisation.

GIGABYTE Wins Red Dot Design Award Across Its AI Product Lineup

La carte AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY est équipée du tout nouveau système de refroidissement WINDFORCE Hyperburst, basé sur une structure innovante à double flux qui permet à l'air de circuler des deux côtés de la plaque arrière afin d'améliorer l'efficacité thermique. Notamment, le ventilateur Overdrive, avec une courbe de ventilation indépendante, s'active en cas de forte charge pour augmenter le flux d'air, ce qui permet à la carte graphique de maintenir les performances de la RTX 5090 dans les charges de travail IA exigeantes et les jeux AAA. En même temps, l'AORUS RTX 5060 Ti AI BOX offre des performances dignes d'un ordinateur de bureau dans un format compact et portable, fournissant aux ordinateurs portables la puissance de calcul requise pour les charges de travail d'IA, la conception créative et les jeux, tout en servant de passerelle vers les solutions d'edge computing AI TOP de GIGABYTE.

Les cartes mères récompensées reflètent l'approche de GIGABYTE qui vise à réduire la complexité des systèmes hautes performances en optimisant l'efficacité, la puissance et les caractéristiques thermiques en temps réel, sans configuration manuelle. Sur la X870 AORUS STEALTH ICE, le D5 Bionic Corsa exclusif permet une accélération DDR5 en un clic, simplifiant les performances de la mémoire à haute vitesse et abaissant la barrière des réglages avancés. Les X870E AORUS XTREME X3D AI TOP, X870E AORUS MASTER X3D ICE et X870E AERO X3D WOOD intègrent le X3D Turbo Mode 2.0, qui s'appuie sur un modèle d'overclocking dynamique basé sur l'IA, entraîné à partir de big data afin d'effectuer des ajustements automatiques en temps réel pour chaque processeur.

L'écosystème de l'IA va bien au-delà du matériel en rapprochant l'IA locale de l'utilisation quotidienne grâce à une conception transparente et non intrusive. Sur le GIGABYTE AERO X16, le Copilot+ PC et le GIGABYTE GAMING A16 PRO, GiMATE, l'agent IA exclusif de GIGABYTE, réunit plusieurs capacités d'intelligence artificielle dans un système unifié qui s'adapte aux flux de travail de l'utilisateur tout en minimisant le contrôle manuel. Avec GiMATE Creator et Coder, cette expérience renforce les applications créatives et professionnelles, en facilitant l'accès à l'IA locale et en l'intégrant plus naturellement dans le travail quotidien. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site GIGABYTE AWARD pour plus de détails sur tous les produits récompensés.

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