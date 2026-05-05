GIGABYTE erhält Red Dot Design Awards für mehrere Produkte seines KI-Portfolios

TAIPEH, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der weltweit führenden Hersteller von Computer-Hardware, gibt bekannt, dass mehrere Produkte aus dem KI-Portfolio in den Kategorien Grafikkarten, Motherboards und Laptops mit dem Red Dot Award ausgezeichnet wurden. Dies bekräftigt den ganzheitlichen Ansatz bei der Entwicklung und Nutzung lokaler KI. Die prämierten Produkte unterstützen Gaming- und Produktivitätsszenarien und bilden zusammen ein KI-Ökosystem von GIGABYTE mit Fokus auf Zugänglichkeit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit.

GIGABYTE Wins Red Dot Design Award Across Its AI Product Lineup

Die AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY verfügt über das neue WINDFORCE Hyperburst-Kühlungsdesign, das auf einer innovativen Dual-Flow-Through-Struktur basiert. Diese ermöglicht einen Luftstrom von beiden Seiten der Backplate und kann die Wärmeableitung verbessern. Der Overdrive-Lüfter mit unabhängiger Lüfterkurve wird unter hoher Last aktiviert, um den Luftstrom zu erhöhen und die Leistung der RTX 5090 Grafikkarte bei anspruchsvollen KI-Workloads und AAA-Spielen zu unterstützen. Gleichzeitig bietet die AORUS RTX 5060 Ti AI BOX zusätzliche Grafik- und Rechenleistung in einem kompakten, tragbaren Format und erweitert Laptops für KI-Anwendungen, kreatives Design und Gaming. Zudem dient sie als Einstieg in die AI TOP-Edge-Computing-Lösungen von GIGABYTE.

Die ebenfalls ausgezeichneten Motherboards spiegeln den Ansatz von GIGABYTE wider, die Konfiguration von Hochleistungssystemen zu vereinfachen. Dabei sollen Leistung, Stromverbrauch und Wärmeentwicklung in Echtzeit und ohne manuelle Konfiguration optimiert werden. Beim X870 AORUS STEALTH ICE ermöglicht D5 Bionic Corsa eine DDR5-Beschleunigung mit nur einem Klick und vereinfacht damit den Zugang zu schneller Speicherleistung. Das X870E AORUS XTREME X3D AI TOP, das X870E AORUS MASTER X3D ICE und das X870E AERO X3D WOOD verfügen über den X3D Turbo Mode 2.0, der ein dynamisches KI-Übertaktungsmodell nutzt, das auf der Grundlage von Big Data trainiert wurde, um automatische Echtzeit-Anpassungen pro Prozessor vorzunehmen.

Das KI-Ökosystem geht über die Hardware hinaus und kann lokale KI durch ein nahtloses und unaufdringliches Design näher an den täglichen Gebrauch heranführen. Auf dem GIGABYTE AERO X16, dem Copilot+ PC und dem GIGABYTE GAMING A16 PRO bündelt GiMATE, der KI-Agent von GIGABYTE, mehrere KI-Funktionen in einem einheitlichen System. Dieses passt sich an die Arbeitsabläufe der Nutzer an und reduziert den Bedarf an manueller Steuerung. Mit GiMATE Creator und GiMATE Coder unterstützt diese Lösung kreative und professionelle Anwendungen, indem sie den Zugang zu lokaler KI erleichtert und in den Arbeitsalltag integriert.

Auf der GIGABYTE AWARD -Seite finden Sie weitere Details zu allen preisgekrönten Produkten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2968653/GIGABYTE_Wins_Red_Dot_Design_Award_Across_Its_AI_Product.jpg