GIGABYTE conquista el Red Dot Design Award en toda su gama de productos de IA

TAIPÉI, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, anuncia que su gama de productos de IA ha arrasado en los Red Dot Design Awards, consiguiendo premios en las categorías de tarjetas gráficas, placas base y portátiles, lo que evidencia una estrategia uniforme en el desarrollo y la experiencia de la IA local. Estos productos galardonados dan respuesta tanto a configuraciones para gaming como orientadas hacia la productividad y vertebran el ecosistema de IA de GIGABYTE, con la accesibilidad, el rendimiento y la usabilidad como ejes.

GIGABYTE Wins Red Dot Design Award Across Its AI Product Lineup

La AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY incorpora el moderno sistema de refrigeración WINDFORCE Hyperburst, basado en una innovadora estructura de doble flujo continuo que permite un flujo de aire penetrante por ambos lados de la placa trasera para mejorar la eficiencia térmica. Cabe destacar que el ventilador OverDrive, con una curva de ventilador independiente, se activa en condiciones de uso intensivo para incrementar el flujo de aire, lo que permite a la tarjeta gráfica mantener el rendimiento de la RTX 5090 con exigentes cargas de trabajo de IA y en juegos AAA. Por su parte, la AORUS RTX 5060 Ti AI BOX ofrece un rendimiento propio de un ordenador de sobremesa en un formato compacto y portátil. De este modo, amplía significativamente la capacidad de los portátiles para afrontar cargas de trabajo exigentes, como inteligencia artificial, diseño creativo o gaming, al tiempo que actúa como puerta de entrada a las soluciones de computación periférica AI TOP de GIGABYTE.

Las placas base galardonadas reflejan el enfoque de GIGABYTE de reducir la complejidad en sistemas de alto rendimiento, optimizando en tiempo real el rendimiento, el consumo y la temperatura sin necesidad de configuración manual. En la X870 AORUS STEALTH ICE, la exclusiva tecnología D5 Bionic Corsa permite acelerar la memoria DDR5 con un solo clic, simplificando el alto rendimiento de la memoria y agilizando el acceso a la personalización avanzada. La X870E AORUS XTREME X3D AI TOP, la X870E AORUS MASTER X3D ICE y la X870E AERO X3D WOOD incorporan el X3D Turbo Mode 2.0, que se vale de un modelo dinámico de sobrefrecuencias por IA, entrenado con macrodatos, para realizar ajustes automáticos en tiempo real y específicos para cada procesador.

El ecosistema de IA va incluso más allá del hardware al aproximar la IA local al uso cotidiano mediante un diseño fluido y no intrusivo. En los GIGABYTE AERO X16 Copilot+ PC y GIGABYTE GAMING A16 PRO, GiMATE, el agente de IA exclusivo de GIGABYTE, integra múltiples funciones de IA en un sistema unificado que se adapta al flujo de trabajo del usuario, lo que reduce al mínimo la intervención manual. Con GiMATE Creator y Coder, esta experiencia se extiende también a aplicaciones creativas y profesionales, lo que facilita el acceso a la IA local y logra integrarla de forma más natural en el trabajo diario. Para más información, visite GIGABYTE AWARDS y consulte todos los detalles sobre los productos galardonados.

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