타이베이 2026년 5월5일 /PRNewswire/ -- 세계적인 컴퓨터 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 그래픽카드, 메인보드, 노트북 등 전 부문에 걸친 자사 AI 라인업으로 '레드닷 디자인 어워즈'를 석권했다. 이를 통해 기가바이트는 로컬 AI가 구축되고 경험되는 방식에 대한 일관된 접근 방식을 입증했다. 수상의 영예를 안은 제품들은 게이머와 크리에이터의 니즈를 모두 아우르며, 접근성, 성능, 사용성을 중심으로 한 기가바이트의 AI 생태계를 형성한다.

기가바이트, AI 제품 라인업 전반에서 레드닷 디자인 어워드 수상 (PRNewsfoto/GIGABYTE)

AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY는 혁신적인 이중 플로스루(double flow-through) 구조를 기반으로 한 완전히 새로운 WINDFORCE Hyperburst 쿨링 디자인을 적용해 백플레이트 양쪽에서 공기 흐름을 유도함으로써 열효율을 높인다. 특히 독립적인 팬 커브를 갖춘 Overdrive Fan은 고부하 상황에서 작동해 공기 흐름을 증폭시키며, 그래픽 카드가 까다로운 AI 워크로드와 AAA급 게임 환경에서도 RTX 5090의 성능을 지속적으로 유지할 수 있도록 지원한다. 동시에 AORUS RTX 5060 Ti AI BOX는 휴대성에 신경을 쓴 컴팩트한 디자인으로데스크톱 수준의 성능을 제공해 노트북에 AI 워크로드, 크리에이티브 디자인, 게임에 필요한 대규모 컴퓨팅 성능을 제공하는 한편, 기가바이트의 AI TOP 엣지 컴퓨팅 솔루션으로 연결되는 핵심 허브역할을 한다.

수상 경력에 빛나는 메인보드 제품군은 수동 설정 없이 성능, 전력, 발열을 실시간으로 최적화해 시스템의 복잡함은 덜고, 성능은 극대화하는 기가바이트의 접근 방식을 반영한다. X870 AORUS STEALTH ICE에는 독점 기술인 D5 Bionic Corsa가 적용되어 원클릭 DDR5 가속을 지원하며, 고속 메모리 성능을 클릭 한 번으로 구현해 고급 튜닝의 진입 장벽을 낮춘다. X870E AORUS XTREME X3D AI TOP, X870E AORUS MASTER X3D ICE, X870E AERO X3D WOOD에는 빅데이터를 기반으로 훈련된 동적 AI 오버클럭 모델을 활용해 프로세서별로 자동화된 실시간 조정을 제공하는 X3D Turbo Mode 2.0이 탑재됐다.

AI 생태계는 원활하고 유연한 시스템을 통해 로컬 AI를 일상적 사용 환경에 더 가깝게 제공함으로써 하드웨어의 한계를 넘어서고 있다. GIGABYTE AERO X16, Copilot+ PC, GIGABYTE GAMING A16 PRO에서는 기가바이트의 독점 AI 에이전트인 GiMATE가 다양한 AI 기능을 하나의 통합 시스템으로 제공해 수동 제어를 최소화하면서 사용자 워크플로에 맞게 적응한다. 또한, GiMATE Creator와 Coder를 기반으로 창의적이고 전문적인 애플리케이션을 원활하게 지원하며 로컬 AI를 더 쉽게 이용하고 일상 업무에 더 자연스럽게 통합할 수 있도록 한다. 모든 수상 제품에 대한 자세한 내용은 GIGABYTE AWARD 에서 확인할 수 있다.

SOURCE GIGABYTE