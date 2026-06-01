GIGABYTE lança as placas de vídeo AORUS GeForce RTX™ 50 da série INFINITY na COMPUTEX 2026, celebrando seus 40 anos

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01 jun, 2026, 10:00 GMT

TAIPEI, 1º de junho de 2026  /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, anuncia o lançamento das placas de vídeo da série AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY na COMPUTEX 2026. Após a estreia da AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY na CES deste ano, a linha INFINITY agora inclui as placas GeForce RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti e RTX™ 5070, oferecendo um design consistente e voltado para o desempenho em toda a série. Esses novos modelos também apresentam um design que mantém os cabos ocultos, permitindo montagens de PC mais organizadas e visualmente mais limpas.

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No centro da série INFINITY está o sistema de refrigeração WINDFORCE HYPERBURST, combinado com o design Double Flow Through para melhorar a eficiência térmica. As placas de vídeo permitem a passagem de ar por ambos os lados da backplate, garantindo um fluxo de ar otimizado e um resfriamento sem obstruções para manter o desempenho máximo. Utiliza o design patenteado do ventilador Hawk, que permite um aumento de 53,6% na pressão do ar e de 12,5% no volume de ar. Uma ventoinha Overdrive dedicada está posicionada no centro da placa, com sua própria curva de velocidade independente e sendo ativada sob cargas de trabalho pesadas para fornecer mais ar de resfriamento e garantir um desempenho ideal.

Para melhorar a experiência de montagem do PC, a GIGABYTE reposicionou o conector de alimentação para a parte traseira dos novos modelos. Esse design permite que os cabos sejam passados por trás da placa-mãe, melhorando a organização, simplificando a instalação e a manutenção e proporcionando um layout mais limpo sem comprometer a funcionalidade. Os novos modelos também apresentam o famoso design RGB Halo da GIGABYTE e o anel de luz externo inspirado em uma nacele, permitindo que os usuários personalizem os efeitos de iluminação de acordo com seu estilo pessoal. Além disso, o design compacto garante um desempenho estável sob cargas de trabalho prolongadas, mantendo a compatibilidade com uma grande variedade de gabinetes de PC.

Como parte da comemoração do 40º aniversário da GIGABYTE, a série AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY reflete o foco contínuo da marca no desempenho, na inovação térmica e no design centrado no usuário. Visite o estande da GIGABYTE para consumidores, nº M0520, no 4º andar do Pavilhão de Exposições 1 de Nangang durante a COMPUTEX 2026, ou confira mais informações sobre os produtos no site oficial.

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