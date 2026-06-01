GIGABYTE lanza las tarjetas gráficas AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY Series por el 40.º aniversario en COMPUTEX 2026

TAIPEI, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en ordenadores, anuncia el lanzamiento de las tarjetas gráficas AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY series en COMPUTEX 2026. Tras el debut de la AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY en el CES de este año, la gama INFINITY ahora incluye la GeForce RTX™ 5080, la RTX™ 5070 Ti y la RTX™ 5070, ofreciendo un diseño uniforme y centrado en el rendimiento en toda la serie. Estos nuevos modelos también combinan un diseño que oculta los cables, lo que permite montar ordenadores más ordenados y visualmente optimizados.

Gigabytes

La base de la serie INFINITY es el sistema de refrigeración WINDFORCE HYPERBURST, combinado con el diseño Double Flow Through para mejorar la eficiencia térmica. Las tarjetas gráficas permiten que el flujo de aire penetre por ambos lados de la placa trasera para lograr un flujo de aire optimizado y una refrigeración sin obstrucciones para mantener el máximo rendimiento. Incorporan el diseño patentado del ventilador Hawk, que permite un aumento del 53,6 % en la presión del aire y del 12,5 % en el volumen de aire. En el centro de la tarjeta se encuentra un ventilador Overdrive dedicado, que cuenta con su propia curva de ventilador independiente y se activa bajo cargas de trabajo exigentes para ofrecer aire de refrigeración adicional y alcanzar un rendimiento óptimo.

Para mejorar la experiencia de montaje del ordenador, GIGABYTE ha reubicado el conector de alimentación en la parte trasera de los nuevos modelos. Este diseño permite tender los cables por detrás de la placa base, lo que mejora la gestión del cableado, simplifica la instalación y el mantenimiento y permite un diseño del sistema más limpio sin comprometer la funcionalidad. Los nuevos modelos también incorporan el famoso halo RGB de GIGABYTE y un diseño de anillo de luz exterior inspirado en las góndolas aeronáuticas, lo que permite a los usuarios personalizar los efectos de iluminación con su propio estilo. Mientras tanto, su diseño compacto garantiza un rendimiento estable bajo cargas de trabajo sostenidas, manteniendo al mismo tiempo la compatibilidad con una amplia gama de carcasas de ordenador.

Como parte de la presentación del 40.º aniversario de GIGABYTE, la serie AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY refleja el enfoque continuo de la marca en el rendimiento, la innovación térmica y el diseño centrado en el usuario. Visite el stand de GIGABYTE para consumidores, n.º M0520, en Nangang Exhibition Hall 1, 4F, durante COMPUTEX 2026, o descubra más información sobre los productos en el sitio web oficial.

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