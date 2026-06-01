GIGABYTE stellt auf der COMPUTEX 2026 zum 40-jährigen Jubiläum die Grafikkarten der AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY-Serie vor

TAIPEH, 1. Juni 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der weltweit führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardware-Lösungen, kündigt auf der COMPUTEX 2026 die Einführung der Grafikkarten der AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY-Serie an. Die Serie setzt auf ein leistungsorientiertes, einheitliches Design und nach der Premiere der AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY auf der CES in diesem Jahr wird die INFINITY-Produktreihe nun um die GeForce RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti und RTX™ 5070 erweitert. Die neuen Modelle kombinieren zudem ein verdecktes Kabeldesign mit einer klaren Systemoptik und unterstützen damit besonders elegante PC-Systeme.

Gigabytes

Im Zentrum der INFINITY-Serie steht die WINDFORCE-HYPERBURST-Kühlung in Kombination mit dem Double-Flow-Through-Design zur Verbesserung der thermischen Effizienz. Die Grafikkarten ermöglichen eine Luftführung auf beiden Seiten der Backplate, um den Luftstrom zu optimieren und eine effiziente Kühlung zu unterstützen. Durch das patentierte Hawk-Lüfterdesign werden der Luftdruck um 53,6 % und das Luftvolumen um 12,5 % erhöht. Ein spezieller Overdrive-Lüfter ist in der Mitte der Karte positioniert, verfügt über eine eigene unabhängige Lüfterkurve und wird bei anspruchsvollen Workloads aktiviert, um zusätzliches Kühlpotential bereitzustellen.

Um den PC-Bau weiter zu erleichtern, verlegt GIGABYTE den Stromanschluss bei den neuen Modellen auf die Rückseite. Durch dieses Design können Kabel hinter dem Motherboard geführt werden, was das Kabelmanagement verbessert, Installation und Wartung vereinfacht und einen aufgeräumten Systemaufbau ermöglicht, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. Die neuen Modelle verfügen außerdem über die charakteristische RGB-Halo-Beleuchtung von GIGABYTE und ein Leuchtring-Design. Nutzer können die Lichteffekte somit ganz an ihren persönlichen Stil anpassen. Gleichzeitig unterstützt das kompakte Design eine stabile Performance bei anhaltenden Workloads und ist mit einer Vielzahl von PC-Gehäusen kompatibel.

Als Teil der GIGABYTE-Präsentation zum 40-jährigen Jubiläum spiegelt die AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY-Serie den Fokus der Marke auf Leistung, Wärmemanagement und nutzerzentriertes Design wider. Besuchen Sie den GIGABYTE Consumer-Stand M0520 in Halle 1 des Taipei Nangang Exhibition Centers, 4. Etage, während der COMPUTEX 2026 oder entdecken Sie weitere Produktinformationen auf der offiziellen Webseite.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991389/Gigabytes.jpg