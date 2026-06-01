GIGABYTE เปิดตัวกราฟิกการ์ดซีรีส์ AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ที่งาน COMPUTEX 2026

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GIGABYTE

01 Jun, 2026, 18:00 CST

ไทเป, 1 มิถุนายน 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE แบรนด์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลก ประกาศเปิดตัวกราฟิกการ์ดซีรีส์ AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY ในงาน COMPUTEX 2026 หลังจากการเปิดตัว AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY ที่งาน CES ในปีนี้ โดยตอนนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์ INFINITY ได้ขยายครอบคลุมรุ่น GeForce RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti และ RTX™ 5070 ซึ่งนำเสนอการออกแบบที่เน้นประสิทธิภาพและมีเอกลักษณ์สอดคล้องกันตลอดทั้งซีรีส์ อีกทั้งผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่เหล่านี้ยังมาพร้อมดีไซน์แบบซ่อนสายเคเบิล ช่วยให้การประกอบพีซีดูสะอาดตาและเรียบหรูสวยงามยิ่งขึ้น

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หัวใจของซีรีส์ INFINITY คือระบบระบายความร้อน WINDFORCE HYPERBURST ซึ่งผสานกับการออกแบบ Double Flow Through เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อน กราฟิกการ์ดนี้เอื้อให้อากาศสามารถไหลเวียนผ่านทั้งสองด้านของแผ่นด้านหลัง เพื่อให้อากาศไหลเวียนได้อย่างราบรื่นและระบายความร้อนได้โดยไร้สิ่งกีดขวางเพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ การใช้พัดลม Hawk ที่จดสิทธิบัตร ยังช่วยเพิ่มแรงดันอากาศได้ 53.6% และปริมาณอากาศได้ 12.5% ส่วนพัดลม Overdrive แบบเฉพาะถูกติดตั้งไว้บริเวณกึ่งกลางของการ์ด โดยมีระบบควบคุมรอบพัดลมแยกอิสระของตัวเอง และจะทำงานเมื่อมีการใช้งานหนัก ช่วยทำการไหลเวียนอากาศเพิ่มเติมเพื่อคงรักษาสมรรถนะการทำงานที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ เพื่อยกระดับประสบการณ์การประกอบคอมพิวเตอร์ GIGABYTE ได้ย้ายตำแหน่งขั้วต่อสายไฟของรุ่นใหม่ไปไว้ด้านหลัง ดีไซน์นี้ช่วยให้สามารถเดินสายไว้ด้านหลังเมนบอร์ด ทำให้การจัดการสายเคเบิลเป็นระเบียบยิ่งขึ้น การติดตั้งและการบำรุงรักษาทำได้ง่ายขึ้น พร้อมทำให้ภายในเครื่องดูสะอาดตาและเป็นระเบียบ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งาน นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ยังมาพร้อมเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ GIGABYTE อย่างระบบไฟ RGB Halo และดีไซน์วงแหวนไฟภายนอกที่ได้แรงบันดาลใจจากโครงครอบกระเปาะเครื่องยนต์เครื่องบิน (nacelle) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเอฟเฟกต์แสงไฟให้สะท้อนสไตล์เฉพาะตัวได้อย่างโดดเด่น ขณะเดียวกัน ดีไซน์ขนาดกะทัดรัดยังช่วยให้การ์ดรักษาประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างเสถียรแม้อยู่ภายใต้ภาระงานต่อเนื่อง พร้อมยังสามารถรองรับการใช้งานร่วมกับเคสพีซีได้หลากหลายประเภทยิ่งขึ้น

ในฐานะส่วนหนึ่งของการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ฉลองครบรอบ 40 ปีของ GIGABYTE ซีรีส์ AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของแบรนด์ในด้านประสิทธิภาพ นวัตกรรมการระบายความร้อน และการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง ขอเชิญเยี่ยมชมบูธ GIGABYTE Consumer หมายเลข #M0520 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการ Nangang Exhibition Hall 1 ชั้น 4 ภายในงาน COMPUTEX 2026 หรือดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

SOURCE GIGABYTE

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