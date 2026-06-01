GIGABYTE presenta la serie de tarjetas gráficas AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY por su 40.º aniversario en COMPUTEX 2026

TAIPÉI, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, marca líder munndial en hardware para PC, anuncia el lanzamiento de las tarjetas gráficas AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY en COMPUTEX 2026. Tras el estreno de la AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY en el evento CES de este año, la línea de productos INFINITY ahora incorpora los modelos GeForce RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti y RTX™ 5070 y ofrece un diseño consistente y orientado al rendimiento en toda la serie. Además, estos nuevos modelos incorporan un diseño de gestión oculta decables, lo que permite montar computadoras con un aspecto más limpio y estilizado.

Gigabytes

El eje central de la serie INFINITY es el sistema de refrigeración WINDFORCE HYPERBURST, que se combina con el diseño de "doble flujo continuo" para mejorar la eficiencia térmica. Las tarjetas gráficas permiten el paso del flujo de aire a través de ambos lados de la placa trasera, lo que garantiza un flujo de aire optimizado y una refrigeración sin obstáculos para mantener el máximo rendimiento. Aprovecha el diseño patentado del ventilador Hawk, que permite aumentar la presión de aire en un 53,6 % y el volumen de aire en un 12,5 %. La tarjeta tiene un ventilador Overdrive específico en el centro, que cuenta con su propia curva de velocidad independiente y se activa ante cargas de trabajo exigentes para proporcionar un flujo de aire adicional y garantizar un rendimiento óptimo.

Para mejorar la experiencia de ensamblaje de la computadora, GIGABYTE ha trasladado el conector de alimentación a la parte trasera de los nuevos modelos. Este diseño permite pasar los cables por detrás de la placa base, lo que mejora la organización de los cables, simplifica la instalación y el mantenimiento, y permite una disposición más ordenada del sistema sin comprometer su funcionalidad. Los nuevos modelos también cuentan con el emblemático diseño del anillo luminoso exterior de GIGABYTE, inspirado en el halo RGB y la barquilla, que permite a los usuarios personalizar los efectos de iluminación según su estilo personal. Por otra parte, su diseño compacto garantiza un rendimiento estable bajo cargas de trabajo continuas, a la vez que mantiene compatible con una amplia variedad de carcasas para computadoras.

Como parte de la exposición con motivo del 40.º aniversario de GIGABYTE, la serie AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY refleja el compromiso constante de la marca con el rendimiento, la innovación térmica y el diseño centrado en el usuario. Visite el stand para consumidores M0520 de GIGABYTE, situado en el pabellón 1 de Nangang, 4.ª planta, durante la feria COMPUTEX 2026, o consulte más información sobre los productos en la página web oficial.

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FUENTE GIGABYTE