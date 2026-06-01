GIGABYTE ra mắt dòng card đồ họa AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY Series nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tại COMPUTEX 2026

ĐÀI BẮC, ngày 1 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, công bố ra mắt dòng card đồ họa AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY Series tại COMPUTEX 2026. Sau khi mẫu AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY lần đầu ra mắt tại CES năm nay, dòng INFINITY hiện đã được mở rộng với các mẫu GeForce RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti và RTX™ 5070, mang đến ngôn ngữ thiết kế đồng nhất cùng hiệu năng cao xuyên suốt toàn bộ dòng sản phẩm . Các mẫu mới cũng áp dụng thiết kế giấu dây , hướng đến những bộ PC clean build hiện đại và tối ưu hơn về mặt thẩm mỹ .

Trọng tâm của dòng INFINITY là hệ thống tản nhiệt WINDFORCE HYPERBURST kết hợp cùng thiết kế Double Flow Through (tạm dịch: Luồng khí xuyên suốt kép) nhằm nâng cao hiệu quả tản nhiệt. Card đồ họa cho phép luồng khí lưu thông xuyên suốt qua cả hai mặt backplate , đạt được luồng khí tối ưu và khả năng tản nhiệt không bị cản trở để duy trì hiệu năng tối đa. Tận dụng thiết kế quạt Hawk được cấp bằng sáng chế, hệ thống giúp tăng 53,6% áp suất gió và 12,5% lưu lượng gió. Một quạt Overdrive chuyên dụng được bố trí tại trung tâm card với đường cong điều khiển độc lập, tự động kích hoạt khi tải hệ thống tăng cao nhằm tăng cường luồng gió làm mát và duy trì hiệu suất ổn định. .

Nhằm nâng cao trải nghiệm lắp ráp PC, GIGABYTE đã chuyển đầu nối nguồn sang mặt sau của các mẫu card mới (back-connect) . Thiết kế này cho phép đi dây cáp phía sau bo mạch chủ, cải thiện quản lý dây cáp, đơn giản hóa quá trình lắp đặt và bảo trì, đồng thời giúp bộ PC gọn gàng hơn mà không ảnh hưởng đến chức năng. Các mẫu card mới cũng được trang bị hiệu ứng RGB Halo mang tính biểu tượng của GIGABYTE cùng thiết kế vòng đèn ngoại vi lấy cảm hứng từ động cơ phản lực, cho phép người dùng tùy chỉnh hiệu ứng ánh sáng theo phong cách riêng. Bên cạnh đó, thiết kế nhỏ gọn đảm bảo hiệu năng ổn định trong các tác vụ kéo dài, đồng thời duy trì khả năng tương thích với nhiều loại vỏ máy tính với kích thước khác nhau..

Là một phần trong chuỗi sản phẩm kỷ niệm 40 năm của GIGABYTE, dòng AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY Series tiếp tục khẳng định định hướng của thương hiệu trong việc theo đuổi hiệu năng cực hạn, công nghệ tản nhiệt tiên tiến và thiết kế lấy người dùng làm trung tâm. . Hãy ghé thăm Gian hàng tiêu dùng GIGABYTE #M0520 tại Trung tâm Triển lãm Nangang, Sảnh 1, tầng 4 trong thời gian diễn ra COMPUTEX 2026, hoặc khám phá thêm thông tin chi tiết về sản phẩm trên trang website chính thức.

SOURCE GIGABYTE