GIGABYTE lance les cartes graphiques AORUS GeForce RTX™ Série 50 INFINITY 40ème Anniversaire au COMPUTEX 2026

TAIPEI, 1er juin 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, première marque d'ordinateurs au monde, annonce le lancement des cartes graphiques AORUS GeForce RTX™ Série 50 INFINITY au COMPUTEX 2026. Après les débuts de l'AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY au CES cette année, la gamme INFINITY s'étend désormais aux GeForce RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti et RTX™ 5070, offrant une conception axée sur les performances et cohérente sur l'ensemble de la série. Ces nouveaux modèles combinent également un design de câble discret, permettant des constructions de PC plus propres et plus rationnelles d'un point de vue visuel.

Gigabytes

Au cœur de la série INFINITY se trouve le système de refroidissement WINDFORCE HYPERBURST, associé à la conception Double Flow Through pour améliorer le rendement thermique. Les cartes graphiques permettent au flux d'air de pénétrer des deux côtés de la plaque arrière, afin d'obtenir une ventilation parfaite et un refroidissement sans obstruction pour maintenir des performances optimales. La conception brevetée du ventilateur Hawk permet d'augmenter la pression d'air de 53,6 % et le volume d'air de 12,5 %. Un ventilateur Overdrive dédié est positionné au centre de la carte. Il possède sa propre courbe caractéristique de ventilateur et s'active en cas de charge de travail importante, afin de fournir l'air de refroidissement supplémentaire indispensable à des performances optimales.

Pour améliorer l'expérience de montage d'un PC, GIGABYTE a déplacé le connecteur d'alimentation à l'arrière des nouveaux modèles. Cette conception permet d'acheminer les câbles derrière la carte mère, ce qui améliore la gestion des câbles, simplifie l'installation et la maintenance et permet d'obtenir un système plus propre sans compromettre les fonctionnalités. Les nouveaux modèles sont également dotés de l'emblématique RGB Halo de GIGABYTE et d'un anneau lumineux extérieur inspiré de la nacelle, permettant aux utilisateurs de personnaliser les effets d'éclairage en fonction de leur style personnel. Par ailleurs, la conception compacte assure des performances stables en cas de charges de travail soutenues, tout en restant compatible avec un large éventail de boîtiers PC.

Dans le cadre du 40e anniversaire de GIGABYTE, la série AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY montre que les performances, l'innovation thermique et la conception centrée sur l'utilisateur restent au cœur des préoccupations de la marque. Visitez le stand GIGABYTE, stand grand public M0520 au Nangang Exhibition Hall 1, 4F pendant le COMPUTEX 2026 ou découvrez plus d'informations sur les produits sur le site officiel.

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