Gravity Game Hub lança colaboração exclusiva com Gatchaman em Ragnarok Idle Adventure Plus

SINGAPURA, 25 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Gravity Game Hub (GGH) anunciou o lançamento de sua primeira colaboração entre o RPG mobile idle Ragnarok Idle Adventure PLUS e a lendária franquia de anime Gatchaman. Com duração de 24 de junho a 9 de julho de 2026, este evento de crossover por tempo limitado traz conteúdo temático exclusivo, desafios emocionantes e recompensas únicas inspiradas nos icônicos heróis de Gatchaman.

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"Estamos empolgados em trazer Gatchaman, uma das franquias de anime mais icônicas da história, para o mundo de Ragnarok Idle Adventure Plus. Essa colaboração nos permite conectar dois universos amados que inspiraram gerações de fãs em toda a Ásia e além. Por meio de personagens exclusivos, eventos e recompensas, esperamos oferecer uma experiência memorável que celebra tanto o espírito aventureiro de Ragnarok quanto o legado heroico de Gatchaman. Agradecemos sinceramente aos nossos jogadores pelo apoio contínuo e esperamos compartilhar essa jornada especial juntos", disse Harry Choi, presidente-diretor da Gravity Game Hub Pte. Ltd.

Conteúdo e recompensas exclusivas no jogo

Durante o período do evento, os jogadores podem participar de diversas atividades especiais, incluindo eventos de login diário, Airship Intercept, War Territory, bônus de recompensas diárias e o Cross-Server Dojo. Ao concluir essas atividades, os jogadores podem coletar uma moeda exclusiva do evento e trocá-la por recompensas premium da colaboração, incluindo:

Pet exclusivo da colaboração: Joe the Condor

Carta vermelha especial da colaboração

Título exclusivo do evento

Moldura de avatar limitada

Fase 2: Evento da Equipe Ninja da Ciência

A partir de 2 de julho, os jogadores poderão aproveitar um capítulo adicional da colaboração, Science Ninja Team, com um minijogo de exploração de portal temático, competição em ranking entre servidores e um evento especial de roleta.

Os participantes terão a oportunidade de obter outro pet exclusivo da colaboração, Jinpei the Swallow, além de várias recompensas dentro do jogo. Recompensas adicionais por eventos de compreensão de habilidades dedicados para os pets da colaboração também estarão disponíveis, oferecendo materiais valiosos de aprimoramento, cópia de itens de pet, GP, Zeny e EXP de pet para ajudar os jogadores a fortalecerem seus companheiros.

A atualização da colaboração entre Ragnarok Idle Adventure PLUS x Gatchaman já está disponível em dispositivos iOS e Android. Os jogadores podem encontrar todos os detalhes do evento e notas de atualização nos canais oficiais da comunidade do jogo.

Sobre Ragnarok Idle Adventure Plus

Gênero: RPG idle

Plataforma: Mobile (Android e iOS)

Site: https://roidle.gnjoy.asia

Facebook: https://www.facebook.com/ROIdleAdventure

Instagram: https://www.instagram.com/roidleadventureplus

Discord: https://discord.gg/roidleadventureplus

Sobre a Gravity Game Hub

Fundada em 2021, a Gravity Game Hub (GGH) Pte. Ltd. é uma publicadora e desenvolvedora de jogos online e mobile, comprometida em entregar experiências de entretenimento de alta qualidade e construir comunidades de jogos prósperas em todo o Sudeste Asiático e além.

Sobre a Tatsunoko Production

Fundada em 1962, a Tatsunoko Production Co., Ltd. é um renomado estúdio de animação japonês e criador de franquias icônicas como Science Ninja Team Gatchaman, Casshan, Hurricane Polymar e Tekkaman. A empresa continua expandindo o alcance global de suas propriedades intelectuais (PIs) por meio de animação, licenciamento e parcerias de entretenimento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2998725/image1.jpg

FONTE Gravity Game Hub