Gravity Game Hub startet exklusive Gatchaman-Collab in Ragnarok Idle Adventure Plus

SINGAPUR, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Hub (GGH) freut sich, den Start seiner allerersten Zusammenarbeit zwischen dem mobilen Idle-RPG Ragnarok Idle Adventure PLUS und der legendären Anime-Reihe Gatchaman bekannt zu geben. Dieses zeitlich begrenzte Crossover-Event findet vom 24. Juni bis zum 9. Juli 2026 statt und bietet exklusive themenbezogene Inhalte, spannende Herausforderungen und einzigartige Belohnungen, die von den legendären Helden von Gatchaman inspiriert sind.

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„Wir freuen uns sehr, Gatchaman, eine der kultigsten Anime-Reihen der Geschichte, in die Welt von Ragnarok Idle Adventure Plus zu integrieren. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, zwei beliebte Welten miteinander zu verbinden, die Generationen von Fans in ganz Asien und darüber hinaus inspiriert haben. Mit exklusiven Charakteren, Events und Belohnungen möchten wir euch ein unvergessliches Erlebnis bieten, das sowohl den Abenteuergeist von Ragnarok als auch das heldenhafte Vermächtnis von Gatchaman würdigt. Wir bedanken uns herzlich bei unseren Spielern für ihre anhaltende Unterstützung und freuen uns darauf, diese besondere Reise gemeinsam mit ihnen zu erleben", sagte Harry Choi, Geschäftsführer von Gravity Game Hub Pte. Ltd.

Exklusive Inhalte und Belohnungen im Spiel

Während des gesamten Veranstaltungszeitraums können Spieler an einer Vielzahl von Sonderaktivitäten teilnehmen, darunter tägliche Log-In-Events, Luftschiff-Abfangaktionen, Kriegsterritorien, tägliche Belohnungsboni und das serverübergreifende Dojo. Durch das Absolvieren dieser Aktivitäten können Spieler eine exklusive Event-Währung sammeln und diese gegen Premium-Belohnungen aus der Zusammenarbeit eintauschen, darunter:

Exklusives Collab-Tier: Joe, der Kondor

Sonder-Collab „Red Card"

Exklusiver Event-Titel

Limitierter Avatar-Frame

Phase 2: Science Ninja Team-Event

Ab dem 2. Juli können sich die Spieler auf ein weiteres Kapitel der Zusammenarbeit freuen: Science Ninja Team. Es umfasst ein themenbezogenes Minispiel zur Erkundung von Portalen, einen serverübergreifenden Wettbewerb um die besten Platzierungen sowie ein spezielles Roulette-Event.

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, neben verschiedenen Belohnungen im Spiel ein weiteres exklusives Collab-Tier zu erhalten: Jinpei, die Schwalbe. Außerdem werden spezielle Veranstaltungen zum Erlernen von Fähigkeiten für die Collab-Tiere angeboten, bei denen Spieler wertvolle Aufwertungsmaterialien, Kopien von Begleiter-Gegenständen, GP, Zeny und Begleiter-EXP erhalten, um ihre Begleiter zu stärken.

Das Update zur Zusammenarbeit zwischen Ragnarok Idle Adventure PLUS und Gatchaman ist ab sofort für iOS- und Android-Geräte verfügbar. Alle Details zu den Events und die Patch-Hinweise finden die Spieler über die offiziellen Community-Kanäle des Spiels.

Informationen zu Ragnarok Idle Adventure Plus

Genre: Idle RPG

Plattform: Mobil (Android & IOS)

Website: https://roidle.gnjoy.asia

Facebook: https://www.facebook.com/ROIdleAdventure

Instagram: https://www.instagram.com/roidleadventureplus

Discord: https://discord.gg/roidleadventureplus

Informationen zu Gravity Game Hub

Das im Jahr 2021 gegründete Unternehmen Gravity Game Hub (GGH) Pte. Ltd. ist ein Publisher und Entwickler von Online- und Handyspielen, der sich zum Ziel gesetzt hat, hochwertige Unterhaltungserlebnisse zu bieten und lebendige Gaming-Communities in ganz Südostasien und darüber hinaus aufzubauen.

Informationen zu Tatsunoko Production

Die 1962 gegründete Tatsunoko Production Co., Ltd. ist ein renommiertes japanisches Animationsstudio und Schöpfer von Kult-Serien wie Science Ninja Team Gatchaman, Casshan, Hurricane Polymar und Tekkaman. Das Unternehmen baut die weltweite Reichweite seiner beliebten Marken durch Animationsprojekte, Lizenzvereinbarungen und Partnerschaften im Unterhaltungsbereich weiter aus.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2998725/image1.jpg