Gravity Game Hub เปิดตัวคอลแลบสุดพิเศษกับ Gatchaman ใน Ragnarok Idle Adventure Plus
News provided byGravity Game Hub
24 Jun, 2026, 16:10 CST
สิงคโปร์, 24 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- Gravity Game Hub (GGH) ตื่นเต้นที่จะประกาศการเปิดตัวความร่วมมือครั้งแรกระหว่างเกม RPG แนวเล่นไปเรื่อย ๆ (idle) บนมือถือ Ragnarok Idle Adventure PLUS และแฟรนไชส์อนิเมะในตำนาน Gatchaman อีเวนต์ครอสโอเวอร์จำกัดเวลานี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายนถึง 9 กรกฎาคม 2569 โดยนำเสนอเนื้อหาในธีมสุดพิเศษ ความท้าทายน่าตื่นเต้นเร้าใจ และรางวัลพิเศษที่ได้แรงบันดาลใจจากฮีโร่ผู้โด่งดังแห่ง Gatchaman
"เราตื่นเต้นที่จะนำ Gatchaman หนึ่งในแฟรนไชส์อนิเมะที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ เข้าสู่โลก Ragnarok Idle Adventure Plus ความร่วมมือนี้ช่วยให้เราเชื่อมโยงสองจักรวาลอันเป็นที่รักเข้าด้วยกัน ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟน ๆ หลายรุ่นทั่วเอเชียและที่อื่น ๆ ผ่านตัวละคร กิจกรรม และรางวัลสุดพิเศษ เราหวังว่าจะมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำ ซึ่งเชิดชูทั้งจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยของ Ragnarok และมรดกแห่งวีรบุรุษของ Gatchaman เราขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่านจากใจจริงที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และหวังว่าจะได้ร่วมเดินทางพิเศษครั้งนี้ไปด้วยกัน" Harry Choi ประธานกรรมการผู้จัดการ Gravity Game Hub Pte. Ltd. กล่าว
เนื้อหาและรางวัลสุดพิเศษในเกม
ตลอดช่วงการจัดอีเวนต์ ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ มากมาย รวมถึงกิจกรรมล็อกอินรายวัน การสกัดกั้นเรือเหาะ สงครามดินแดน การเพิ่มรางวัลรายวัน และโดโจข้ามเซิร์ฟเวอร์ เมื่อทำกิจกรรมเหล่านี้เสร็จสิ้น ผู้เล่นจะได้รับสกุลเงินพิเศษเฉพาะอีเวนต์และนำไปแลกเป็นรางวัลพิเศษจากการร่วมมือกับอีเวนต์ต่าง ๆ ได้แก่:
- สัตว์เลี้ยงสุดพิเศษจากความร่วมมือ: Joe the Condor
- เรดการ์ดพิเศษจากความร่วมมือ
- ชื่ออีเวนต์พิเศษ
- กรอบอวาตาร์จำกัดจำนวน
เฟส 2: อีเวนต์ Science Ninja Team
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคมเป็นต้นไป ผู้เล่นจะได้สนุกกับบทเสริมพิเศษในชื่อ "Science Ninja Team" ซึ่งมีมินิเกมสำรวจประตูมิติในธีมเฉพาะ การแข่งขันจัดอันดับข้ามเซิร์ฟเวอร์ และอีเวนต์รูเล็ตพิเศษ
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสรับสัตว์เลี้ยงพิเศษจากการร่วมมือกันอีกตัวหนึ่ง นั่นคือ Jinpei the Swallow พร้อมกับรางวัลต่าง ๆ ในเกม นอกจากนี้ยังมีอีเวนต์ฝึกฝนทักษะเฉพาะสำหรับสัตว์เลี้ยงจากความร่วมมือ ซึ่งจะมอบวัสดุอัปเกรดที่มีค่า ไอเทมสัตว์เลี้ยง GP เงิน Zeny และค่าประสบการณ์สัตว์เลี้ยง เพื่อช่วยผู้เล่นเสริมความแข็งแกร่งให้กับสัตว์เลี้ยงของตัวเอง
อัปเดตความร่วมมือระหว่าง Ragnarok Idle Adventure PLUS x Gatchaman พร้อมให้เล่นแล้วบนอุปกรณ์ iOS และ Android ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดอีเวนต์และบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้จากช่องทางชุมชนอย่างเป็นทางการของเกม
เกี่ยวกับ Ragnarok Idle Adventure Plus
ประเภทเกม: Idle RPG
แพลตฟอร์ม: มือถือ (Android และ iOS)
เว็บไซต์: https://roidle.gnjoy.asia
Facebook: https://www.facebook.com/ROIdleAdventure
Instagram: https://www.instagram.com/roidleadventureplus
Discord: https://discord.gg/roidleadventureplus
เกี่ยวกับ Gravity Game Hub
Gravity Game Hub (GGH) Pte. Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2564 เป็นผู้จัดจำหน่ายและพัฒนาเกมออนไลน์และเกมมือถือ บริษัทมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ความบันเทิงคุณภาพสูงและสร้างชุมชนเกมที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่อื่น ๆ
เกี่ยวกับ Tatsunoko Production
Tatsunoko Production Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2505 เป็นสตูดิโอแอนิเมชันชื่อดังของญี่ปุ่น และเป็นผู้สร้างสรรค์แฟรนไชส์อันโด่งดังมากมาย เช่น Science Ninja Team Gatchaman, Casshan, Hurricane Polymar และ Tekkaman บริษัทยังคงขยายการเข้าถึง IP ที่เป็นที่ชื่นชอบไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือด้านแอนิเมชัน การออกใบอนุญาต และความบันเทิงต่าง ๆ
SOURCE Gravity Game Hub
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