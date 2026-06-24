Gravity Game Hub在《Ragnarok Idle Adventure Plus》中推出獨家《科學小飛俠》聯動活動

獨家遊戲內部內容與獎勵

活動期間，玩家可以參與多種特別活動，包括：每日登錄活動、空中攔截、戰域爭霸、每日獎勵加成以及跨服道場。在完成這些活動後，玩家可以收集活動專屬「貨幣」，並用其兌換高級聯動獎勵，包括：

聯動專屬寵物：禿鷹喬(Joe the Condor)

聯動專屬紅卡

聯動專屬活動稱號

限定頭像框

第二階段：科學忍者隊活動

從7月2日起，玩家可以體驗額外的聯動章節——「科學忍者隊」，內容包括主題傳送門探索小遊戲、跨服排行榜競技以及特別輪盤活動。

參與者將有機會獲得另一隻聯動專屬寵物——燕子甚平(Jinpei the Swallow)，以及各種遊戲內獎勵。此外，聯動寵物還將開放專屬技能領悟活動，提供珍貴的升級材料、寵物道具副本、GP（防禦點）、Zeny（金幣）以及寵物經驗值，幫助玩家強化自己的夥伴。

《Ragnarok Idle Adventure Plus》×《科學小飛俠》聯動更新現已登陸iOS和安卓(Android)設備。玩家可以通過遊戲官方社區渠道，查看完整的活動詳情和更新補丁說明。

關於《Ragnarok Idle Adventure Plus》

類型：放置型角色扮演遊戲

平台：移動平台（安卓和iOS）

網站：https://roidle.gnjoy.asia

Facebook：https://www.facebook.com/ROIdleAdventure

Instagram：https://www.instagram.com/roidleadventureplus

Discord：https://discord.gg/roidleadventureplus

關於Gravity Game Hub

Gravity Game Hub（GGH）Pte. Ltd.成立於2021年，是一家線上及移動遊戲的發行商與開發商，致力於提供高品質的娛樂體驗，並在東南亞及全球構建蓬勃發展的遊戲社區。

關於Tatsunoko Production

Tatsunoko Production Co., Ltd.（株式會社龍之子製作）成立於1962年，是一家享譽盛名的日本動畫工作室，創作了《科學小飛俠》、《再造人卡辛》(Casshan)、《破裡拳Polimar》(Hurricane Polymar)、《宇宙騎士》(Tekkaman)等標誌性動畫IP。該公司持續通過動畫製作、授權及娛樂合作，將其深受喜愛的IP推向全球市場。

SOURCE Gravity Game Hub