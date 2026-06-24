Gravity Game Hub lance une collaboration exclusive avec Gatchaman sur Ragnarok Idle Adventure Plus

SINGAPOUR, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Hub (GGH) a le plaisir d'annoncer le lancement de sa toute première collaboration entre le RPG mobile inactif Ragnarok Idle Adventure PLUS et la légendaire franchise d'animation japonaise Gatchaman. Du 24 juin au 9 juillet 2026, cet événement crossover à durée limitée propose des contenus thématiques exclusifs, des défis passionnants et des récompenses uniques inspirées des héros emblématiques de Gatchaman.

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« Nous sommes ravis d'introduire Gatchaman, l'une des franchises d'anime les plus emblématiques de l'histoire, dans l'univers de Ragnarok Idle Adventure Plus. Cette collaboration nous permet de fusionner deux univers très appréciés qui ont inspiré des générations de fans en Asie et au-delà. Grâce à des personnages, des événements et des récompenses uniques, nous voulons offrir une expérience inoubliable qui rendra hommage à la fois à l'esprit d'aventure de Ragnarok et à l'héritage héroïque de Gatchaman. Nous remercions sincèrement nos joueurs pour leur soutien indéfectible et nous avons hâte de partager cette aventure exceptionnelle avec eux », a déclaré Harry Choi, président-directeur général de Gravity Game Hub Pte. Ltd.

Contenus et récompenses uniques dans le jeu

Tout au long de la période de l'événement, les joueurs participent à diverses activités spéciales, notamment des événements de connexion quotidienne, Airship Intercept, War Territory, des bonus de récompenses quotidiennes et le Dojo inter-serveurs. À travers ces activités, les joueurs peuvent gagner une monnaie exclusive à l'événement et l'échanger contre des récompenses premium issues de la collaboration, notamment :

Compagnon de collaboration exclusive : Joe le Condor

Carte rouge de collaboration spéciale

Titre exclusif de l'événement

Cadre d'avatar limité

Phase 2 : Événement « Science Ninja Team »

À partir du 2 juillet, les joueurs pourront profiter d'un chapitre de collaboration supplémentaire, Science Ninja Team, avec un mini-jeu d'exploration de portail thématique, une compétition de classement entre serveurs et un événement spécial de roulette.

Les participants pourront, au cours du jeu, obtenir Jinpei l'hirondelle, un autre animal de compagnie issu d'une collaboration exclusive, ainsi que diverses récompenses. Des événements consacrés à la compréhension des compétences pour les compagnons collaboratifs seront également disponibles, fournissant du matériel de mise à niveau précieux, Pet Item Copy, GP, Zeny et Pet EXP pour aider les joueurs à renforcer leurs compagnons.

La mise à jour issue de la collaboration entre « Ragnarok Idle Adventure PLUS » et « Gatchaman » est désormais disponible sur les appareils iOS et Android. Les joueurs peuvent obtenir tous les détails concernant l'événement ainsi que les notes de mise à jour sur les canaux communautaires officiels du jeu.

À propos de Ragnarok Idle Adventure Plus

Genre : Idle RPG

Plateforme : mobile (Android et IOS)

Site Internet : https://roidle.gnjoy.asia

Facebook : https://www.facebook.com/ROIdleAdventure

Instagram : https://www.instagram.com/roidleadventureplus

Discord : https://discord.gg/roidleadventureplus

À propos de Gravity Game Hub

Fondée en 2021, Gravity Game Hub (GGH) Pte. Ltd. est un éditeur et développeur de jeux en ligne et sur mobile, qui s'engage à offrir des expériences de divertissement de grande qualité et à créer des communautés de joueurs dynamiques dans toute l'Asie du Sud-Est et au-delà.

À propos de Tatsunoko Production

Fondé en 1962, Tatsunoko Production Co., Ltd. est un studio d'animation japonais de renom, à l'origine de franchises emblématiques telles que Science Ninja Team Gatchaman, Casshan, Hurricane Polymar et Tekkaman. La société continue d'étendre la portée mondiale de ses univers très appréciés grâce à des partenariats dans les domaines de l'animation, des licences et du divertissement.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2998725/image1.jpg