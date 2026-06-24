Gravity Game Hub lanza una colaboración exclusiva con Gatchaman en Ragnarok Idle Adventure Plus

SINGAPUR, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Hub (GGH) se complace en anunciar el lanzamiento de su primera colaboración entre el RPG móvil inactivo Ragnarok Idle Adventure PLUS y la legendaria franquicia de anime Gatchaman. Entre los días 24 de junio y 9 de julio de 2026, este evento crossover proporciona contenido temático exclusivo, emocionantes desafíos y recompensas únicas inspiradas en los icónicos héroes de Gatchaman por tiempo limitado.

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"Nos entusiasma traer Gatchaman, una de las franquicias de anime más icónicas de la historia, al mundo de Ragnarok Idle Adventure Plus. Esta colaboración va a permitirnos poder conectar dos universos entrañables que han inspirado a generaciones de fans en Asia y más allá. A través de personajes, eventos y recompensas exclusivos, esperamos ofrecer una experiencia memorable que celebre tanto el espíritu aventurero de Ragnarok como el legado heroico de Gatchaman. Agradecemos sinceramente a nuestros jugadores su continuo apoyo y esperamos compartir juntos este viaje tan especial", declaró Harry Choi, presidente director de Gravity Game Hub Pte. Ltd.

Contenido y recompensas exclusivas dentro del juego

Durante el evento, los jugadores podrán participar en diversas actividades especiales, como eventos de inicio de sesión diarios, intercepción de aeronaves, territorio de guerra, potenciadores de recompensas diarias y el Dojo entre servidores. Al completar estas actividades, podrán obtener moneda exclusiva del evento e intercambiarla por recompensas premium de colaboración, como:

Mascota exclusiva de colaboración: Joe el Cóndor

Tarjeta Roja especial de colaboración

Título exclusivo del evento

Marco de avatar de edición limitada

Fase 2: Evento del Equipo Ninja Científico

A partir del 2 de julio, los jugadores podrán disfrutar de un capítulo adicional de colaboración, el Equipo Ninja Científico, que incluye un minijuego temático de exploración de portales, una competición de clasificación entre servidores y un evento especial de ruleta.

Los participantes van a poder disfrutar de la oportunidad de obtener otra mascota exclusiva de la colaboración, Jinpei la Golondrina, junto con diversas recompensas dentro del juego. También estarán disponibles eventos de Comprensión de Habilidades dedicados a las mascotas de la colaboración, que proporcionarán valiosos materiales de mejora, copias de objetos para mascotas, GP, Zeny y EXP para mascotas, lo que ayudará a los jugadores a fortalecer a sus compañeros.

La actualización de la colaboración entre Ragnarok Idle Adventure PLUS y Gatchaman ya está disponible para dispositivos iOS y Android. Los jugadores pueden encontrar todos los detalles del evento y las notas del parche en los canales oficiales de la comunidad del juego.

Acerca de Ragnarok Idle Adventure Plus

Género: Idle RPG

Plataforma: Móvil (Android e IOS)

Página web: https://roidle.gnjoy.asia

Facebook: https://www.facebook.com/ROIdleAdventure

Instagram: https://www.instagram.com/roidleadventureplus

Discord: https://discord.gg/roidleadventureplus

Acerca de Gravity Game Hub

Fundada en 2021, Gravity Game Hub (GGH) Pte. Ltd. es una editora y desarrolladora de juegos en línea y para móviles, comprometida con ofrecer experiencias de entretenimiento de alta calidad y crear comunidades de jugadores prósperas en el sudeste asiático y más allá.

Acerca de Tatsunoko Production

Fundada en 1962, Tatsunoko Production Co., Ltd. es un reconocido estudio de animación japonés y creador de franquicias icónicas como Science Ninja Team Gatchaman, Casshan, Hurricane Polymar y Tekkaman. La compañía continúa expandiendo el alcance global de sus populares propiedades intelectuales a través de la animación, las licencias y las colaboraciones en el sector del entretenimiento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2998725/image1.jpg