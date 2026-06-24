그래비티 게임 허브, 라그나로크 아이들 어드벤처 플러스 전반에 걸쳐 독점 갓챠맨 컬래버레이션 출시

싱가포르, 2026년 6월 24일 /PRNewswire/ -- 그래비티 게임 허브(Gravity Game Hub, GGH)가 모바일 방치형 RPG 라그나로크 아이들 어드벤처 플러스(Ragnarok Idle Adventure PLUS)와 전설적인 애니메이션 프랜차이즈 갓챠맨(Gatchaman) 간의 첫 번째 컬래버레이션 출시를 발표한다고 밝혔다. 2026년 6월 24일부터 7월 9일까지 진행되는 이 기간 한정 크로스오버 이벤트는 갓챠맨의 상징적인 영웅들에서 영감을 받은 독점 테마 콘텐츠, 흥미로운 챌린지 및 독특한 보상을 제공한다.

그래비티 게임 허브의 해리 최(Harry Choi) 대표이사는 "역사상 가장 상징적인 애니메이션 프랜차이즈 중 하나인 갓챠맨을 라그나로크 아이들 어드벤처 플러스의 세계로 가져오게 되어 기쁘다. 이번 컬래버레이션은 아시아와 그 너머에서 수십 년간 팬들에게 영감을 준 두 개의 사랑받는 세계를 연결할 수 있게 해준다. 독점 캐릭터, 이벤트 및 보상을 통해 라그나로크의 모험적인 정신과 갓챠맨의 영웅적인 유산을 모두 기념하는 기억에 남는 경험을 제공하기를 바란다. 플레이어들의 지속적인 지지에 진심으로 감사하며 이 특별한 여정을 함께 나누기를 기대한다"고 말했다.

독점 인게임 콘텐츠 및 보상

이벤트 기간 동안 플레이어들은 일일 로그인 이벤트, 에어십 인터셉트(Airship Intercept), 워 테리토리(War Territory), 데일리 리워드 부스트(Daily Reward Boosts), 크로스 서버 도조(Cross-Server Dojo)를 포함한 다양한 특별 활동에 참여할 수 있다. 이러한 활동을 완료함으로써 플레이어들은 이벤트 독점 화폐를 수집하고 다음을 포함한 프리미엄 컬래버레이션 보상과 교환할 수 있다.

독점 컬래버레이션 펫: 콘돌 죠(Joe the Condor)

스페셜 컬래버레이션 레드 카드

독점 이벤트 타이틀

한정 아바타 프레임

2단계: 과학닌자대 이벤트

7월 2일부터 플레이어들은 테마 포털 탐험 미니 게임, 크로스 서버 리더보드 경쟁, 특별 룰렛 이벤트를 특징으로 하는 추가 컬래버레이션 챕터 과학닌자대(Science Ninja Team)를 즐길 수 있다.

참가자들은 다양한 인게임 보상과 함께 또 다른 독점 컬래버레이션 펫인 제비 진페이(Jinpei the Swallow)를 획득할 기회를 얻게 된다. 컬래버레이션 펫을 위한 전용 스킬 이해 이벤트도 제공되어, 플레이어들이 동반자를 강화하는 데 도움이 되는 귀중한 업그레이드 재료, 펫 아이템 복사, GP, 제니(Zeny) 및 펫 경험치를 제공한다.

라그나로크 아이들 어드벤처 플러스 x 갓챠맨 컬래버레이션 업데이트는 현재 iOS와 안드로이드 기기에서 이용할 수 있다. 플레이어들은 게임의 공식 커뮤니티 채널을 통해 전체 이벤트 세부 사항과 패치 노트를 확인할 수 있다.

라그나로크 아이들 어드벤처 플러스 소개

장르: 방치형 RPG

플랫폼: 모바일(안드로이드 및 iOS)

웹사이트: https://roidle.gnjoy.asia

페이스북: https://www.facebook.com/ROIdleAdventure

인스타그램: https://www.instagram.com/roidleadventureplus

디스코드: https://discord.gg/roidleadventureplus

그래비티 게임 허브 소개

2021년에 설립된 그래비티 게임 허브(GGH)는 동남아시아와 그 너머 전반에 걸쳐, 고품질 엔터테인먼트 경험을 제공하고 번창하는 게임 커뮤니티를 구축하는 데 전념하는 온라인 및 모바일 게임 퍼블리셔 겸 개발사이다.

타츠노코 프로덕션 소개

1962년에 설립된 타츠노코 프로덕션(Tatsunoko Production Co., Ltd.)은 과학닌자대 갓챠맨(Science Ninja Team Gatchaman), 캐산(Casshan), 허리케인 포리마(Hurricane Polymar), 테카맨(Tekkaman)과 같은 상징적인 프랜차이즈의 창시자인 유명한 일본 애니메이션 스튜디오이다. 이 회사는 애니메이션, 라이선싱 및 엔터테인먼트 파트너십을 통해 사랑받는 IP의 글로벌 도달 범위를 계속 확장하고 있다.

SOURCE Gravity Game Hub