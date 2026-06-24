Gravity Game Hub、『Ragnarok Idle Adventure Plus』にて『ガッチャマン』との独占コラボを開始

シンガポール、2026年6月24日 /PRNewswire/ -- Gravity Game Hub（GGH）は、モバイルアイドルRPG『Ragnarok Idle Adventure PLUS』と、伝説的なアニメシリーズ『ガッチャマン』との初のコラボレーションを開始することを発表します。2026年6月24日から7月9日まで開催されるこの期間限定のクロスオーバーイベントでは、『ガッチャマン』の象徴的なヒーローたちをモチーフにした、限定テーマコンテンツやエキサイティングなチャレンジ、ユニークな報酬が登場します。

「歴史上最も象徴的なアニメシリーズの一つである『ガッチャマン』を、『Ragnarok Idle Adventure Plus』の世界に迎え入れることができ、大変嬉しく思います。このコラボレーションにより、アジアをはじめ世界中の何世代にもわたるファンにインスピレーションを与えてきた、2つの愛される世界をつなぐことができます。限定キャラクター、イベント、報酬を通じて、『Ragnarok』の冒険心と『ガッチャマン』の英雄的な遺産の両方を称える、忘れられない体験をお届けできればと願っています。プレイヤーの皆様の変わらぬご支援に心より感謝申し上げるとともに、この特別な旅を皆様と共に歩んでいけることを楽しみにしております」と、Gravity Game Hub Pte. Ltd.の社長であるHarry Choiは述べています。

ゲーム内限定コンテンツと報酬

イベント期間中、プレイヤーは「デイリーログインイベント」、「Airship Intercept」、「War Territory」、「デイリー報酬ブースト」、そして「クロスサーバー道場」など、さまざまな特別イベントに参加できます。これらのアクティビティを完了することで、プレイヤーはイベント限定の通貨を獲得し、それを以下のプレミアムコラボ報酬と交換することができます。

限定コラボペット：コンドルのジョー

スペシャルコラボレーション・レッドカード

限定イベントのタイトル

限定アバターフレーム

フェーズ2：科学忍者隊イベント

7月2日より、プレイヤーは追加のコラボレーションチャプター「科学忍者隊」を楽しむことができます。このチャプターでは、テーマに沿ったポータル探索ミニゲーム、サーバー横断型のリーダーボード対決、そして特別なルーレットイベントが行われます。

参加者は、ゲーム内のさまざまな報酬に加え、もう1体の限定コラボペット「つばくろの甚平」を入手するチャンスがあります。コラボペット専用のスキル習得イベントも開催され、貴重な強化素材やペットアイテムのコピー、GP、ゼニー、ペットEXPなどが獲得でき、プレイヤーが相棒を強化するのに役立ちます。

『Ragnarok Idle Adventure PLUS』と『ガッチャマン』のコラボアップデートが、iOSおよびAndroid端末で配信開始されました。イベントの詳細やパッチノートについては、ゲームの公式コミュニティチャンネルでご確認いただけます。

『Ragnarok Idle Adventure Plus』について

ジャンル：アイドルRPG

プラットフォーム：モバイル端末（Android・iOS）

ウェブサイト：https://roidle.gnjoy.asia

Facebook:https://www.facebook.com/ROIdleAdventure

Instagram:https://www.instagram.com/roidleadventureplus

Discord:https://discord.gg/roidleadventureplus

Gravity Game Hubについて

2021年に設立されたGravity Game Hub (GGH) Pte. Ltd.は、オンラインおよびモバイルゲームのパブリッシャー兼開発会社であり、東南アジアおよびその周辺地域において、高品質なエンターテインメント体験を提供し、活気あふれるゲームコミュニティの構築に取り組んでいます。

Tatsunoko Productionについて

1962年に設立されたTatsunoko Production Co., Ltd.は、日本を代表するアニメーションスタジオであり、『科学忍者隊ガッチャマン』、『キャシャーン』、『破裏拳ポリマー』、『テッカマン』といった、象徴的なシリーズを生み出しています。同社は、アニメーション、ライセンス事業、エンターテインメント分野での提携を通じて、人気IPの世界的な展開を拡大し続けています。

SOURCE Gravity Game Hub